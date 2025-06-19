Соболенко выиграла матч, растянувшийся на два дня

Соболенко выиграла матч, растянувшийся на два дня2
- 19.06.2025, 19:09
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Белоруска победила швейцарскую теннисистку.
Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко успешно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 Berlin Tennis Open by Hylo, проходящего в столице Германии с 16 по 22 июня.
В матче 1/8 финала Соболенко уверенно обыграла представительницу Швейцарии Ребекку Машарову (112-я в рейтинге WTA).
Встреча, начавшаяся 18 июня, была прервана после первого сета из-за опасно скользкого покрытия корта, при этом белоруска вела – 6:2.
На следующий день, 19 июня, матч был возобновлен.
Во втором сете Машарова оказала более серьезное сопротивление, но Соболенко удалось довести дело до победы на тай-брейке – 7:6 (8:6). Общая продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты.
В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан, №11 WTA) и Катериной Синяковой (Чехия, №74 WTA).
Призовой фонд турнира составляет €925 661, а победительница получит €142 610. Действующей чемпионкой соревнований остается американка Джессика Пегула, которая в финале 2024 года одолела россиянку Анну Калинскую – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).