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Соболенко выиграла матч, растянувшийся на два дня

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  • 19.06.2025, 19:09
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Соболенко выиграла матч, растянувшийся на два дня
Фото: Getty images

Белоруска победила швейцарскую теннисистку.

Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко успешно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 Berlin Tennis Open by Hylo, проходящего в столице Германии с 16 по 22 июня.

В матче 1/8 финала Соболенко уверенно обыграла представительницу Швейцарии Ребекку Машарову (112-я в рейтинге WTA).

Встреча, начавшаяся 18 июня, была прервана после первого сета из-за опасно скользкого покрытия корта, при этом белоруска вела – 6:2.

На следующий день, 19 июня, матч был возобновлен.

Во втором сете Машарова оказала более серьезное сопротивление, но Соболенко удалось довести дело до победы на тай-брейке – 7:6 (8:6). Общая продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты.

В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан, №11 WTA) и Катериной Синяковой (Чехия, №74 WTA).

Призовой фонд турнира составляет €925 661, а победительница получит €142 610. Действующей чемпионкой соревнований остается американка Джессика Пегула, которая в финале 2024 года одолела россиянку Анну Калинскую – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).

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