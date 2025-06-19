БЖД изменила график некоторых поездов в июле

БЖД изменила график некоторых поездов в июле1
- 19.06.2025, 19:26
Причиной стал очередной ремонт.
В пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) сообщили, что с 9:30 15 июля до 4:00 16 июля на перегоне «Жабинка – Брест» будет проводиться плановый ремонт ж/д моста. По этой причине временно изменятся маршруты и расписание пассажирских поездов на нескольких направлениях.
Изменения в маршрутах поездов дальнего следования
«Москва – Брест» (№ 3/4)
Отправление из Москвы 14 июля.
Следует только до станции «Барановичи‑Полесские» с прибытием 15 июля в 8:43.
Отправление обратно в Москву также со станции «Барановичи‑Полесские» 15 июля в 19:38.
«Москва – Брест» (№ 27/28)
Отправляется из Москвы 14 июля.
Следует до Жабинки, прибытие 15 июля в 13:27.
Обратный рейс: Жабинка → Москва 15 июля в 19:52.
«Санкт‑Петербург – Брест» (№ 51/52)
14 июля — до Жабинки, прибытие 15 июля в 12:17.
Обратный отправляется в тот же день из Жабинки в 14:56, далее по расписанию до Санкт-Петербурга.
Регионы и бизнес-класс
Поезда бизнес-класса «Минск – Брест – Минск» 15 июля будут курсировать по маршруту Минск → Жабинка → Минск, некоторые отменены.
С 21 июня поезда №736 «Брест – Минск» и №737 «Минск – Брест» обслуживаются со станции «Минск-Пассажирский».
Отмена региональных маршрутов
«Полоцк – Витебск – Брест» (№ 605/606)
14 июля отправится только до «Янов‑Полесского» (Иваново), прибытие 15 числа в 7:19.
Обратный рейс: Иваново → Полоцк 15 июля в 19:52.
«Гродно – Брест – Гродно»
Беспересадочные вагоны отменяются на 14-15 июля.
«Брест – Гомель» (№ 604) и «Брест – Минск – Полоцк» (№ 658)
15 июля эти поезда начнут маршрут со станции «Жабинка», №658 — через Пинск и Лунинец.
Со всеми изменениями в курсировании пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте БЖД или по номеру 105.