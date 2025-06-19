БЖД изменила график некоторых поездов в июле 1 19.06.2025, 19:26

Фото: nn.by

Причиной стал очередной ремонт.

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) сообщили, что с 9:30 15 июля до 4:00 16 июля на перегоне «Жабинка – Брест» будет проводиться плановый ремонт ж/д моста. По этой причине временно изменятся маршруты и расписание пассажирских поездов на нескольких направлениях.

Изменения в маршрутах поездов дальнего следования

«Москва – Брест» (№ 3/4)

Отправление из Москвы 14 июля.

Следует только до станции «Барановичи‑Полесские» с прибытием 15 июля в 8:43.

Отправление обратно в Москву также со станции «Барановичи‑Полесские» 15 июля в 19:38.

«Москва – Брест» (№ 27/28)

Отправляется из Москвы 14 июля.

Следует до Жабинки, прибытие 15 июля в 13:27.

Обратный рейс: Жабинка → Москва 15 июля в 19:52.

«Санкт‑Петербург – Брест» (№ 51/52)

14 июля — до Жабинки, прибытие 15 июля в 12:17.

Обратный отправляется в тот же день из Жабинки в 14:56, далее по расписанию до Санкт-Петербурга.

Регионы и бизнес-класс

Поезда бизнес-класса «Минск – Брест – Минск» 15 июля будут курсировать по маршруту Минск → Жабинка → Минск, некоторые отменены.

С 21 июня поезда №736 «Брест – Минск» и №737 «Минск – Брест» обслуживаются со станции «Минск-Пассажирский».

Отмена региональных маршрутов

«Полоцк – Витебск – Брест» (№ 605/606)

14 июля отправится только до «Янов‑Полесского» (Иваново), прибытие 15 числа в 7:19.

Обратный рейс: Иваново → Полоцк 15 июля в 19:52.

«Гродно – Брест – Гродно»

Беспересадочные вагоны отменяются на 14-15 июля.

«Брест – Гомель» (№ 604) и «Брест – Минск – Полоцк» (№ 658)

15 июля эти поезда начнут маршрут со станции «Жабинка», №658 — через Пинск и Лунинец.

Со всеми изменениями в курсировании пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте БЖД или по номеру 105.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com