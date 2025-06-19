В Беларуси разрешили приобретать арендное жилье 19.06.2025, 19:44

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Недавно Лукашенко предлагал «даром отдавать» его в собственность.

Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 235, который касается арендного жилья. Документом предоставили возможность некоторым категориям населения выкупать такую недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставляться право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (кроме Минского района) при определенных условиях», — сообщает пресс-служба узурпатора.

Но есть несколько условий, чтобы приобрести в собственность такое жилье. Во-первых, надо быть нуждающимися в улучшении жилищных условий. Во-вторых, иметь стаж работы в организации, предоставившей жилье. В-третьих, проживать в таком жилье не менее 10 лет.

Но есть и другие требования. Желающие приобрести такое жилье и членами их семей не должны были ранее прибегать к господдержке при возведении, реконструкции или приобретении жилья. Также у них должны отсутствоватьдругие жилые помещения в собственности в населенном пункте по месту нахождения арендного жилья.

Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет, а также использовать на это именные приватизационные чеки «Жилье» и средства семейного капитала.

«Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы (организации) будут наделены правом передачи в собственность нанимателей расположенных на селе одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах государственного жилого фонда, эксплуатируемых более 10 лет и требующих капремонта, — сообщает пресс-служба Лукашенко. — При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы не менее 5 лет в организации, выделившей жилое помещение».

Напомним, 29 мая на совещании Лукашенко и правительства чиновники решили активнее взяться за вопрос с арендным жильем. Речь в том числе о том, чтобы подготовить правила, по которым такую недвижимость можно будет выкупать.

«Вопрос, который должен стать одним из приоритетов на пятилетку, — заявил тогда Лукашенко, говоря об арендном жилье. — В будущем году мы выйдем к белорусам с проектом программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на «Всебелорусском народном собрании». К этой встрече надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести его по желанию в собственность. Причем даже в рассрочку».

По словам политика, это особенно важно для небольших населенных пунктов (до 20 тыс. человек) и будет хорошим стимулом для людей.

«Принцип несложный: проработал определенное количество лет, допустим 10 или 15, без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду, тогда получаешь право выкупить его в собственность. Это принципиальный вопрос, по которому очень много дискуссий. И люди ставят перед нами этот вопрос», — сказал Лукашенко.

Диктатор тогда подчеркнул, что решения по арендному жилью «должны быть системными и одинаково приемлемыми для людей и экономики региона, особенно в контексте закрепления кадров».

«Может, дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать. Возможно, у кого-то есть альтернативное мнение, давайте обсудим. Я думаю, мы можем это обсудить. И еще. На данный момент вы предлагаете разделить эти вопросы на два указа. Не знаю. Специалисты здесь есть. Может быть, разумнее сделать один всеобъемлющий документ, и человеку, принимающему решение по данному вопросу, будет проще», — добавил узурпатор.

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