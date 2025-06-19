Российскую Читу накрыл мусорный коллапс 19.06.2025, 19:58

Водителей мусоровозов отправили на войну в Украину.

В Чите возникли перебои с вывозом отходов на фоне острого дефицита кадров: водители мусоровозов ушли на войну с Украиной, рассказал «Чита.ру» заместитель гендиректора компании-регоператора по вывозу ТКО в Забайкалье «Олерон+» Андрей Хусточка.

По его словам, компания испытывает «кадровый голод» и продолжает искать шоферов. «С грузчиками еще более или менее, а с водителями плохо. У нас просто взяли и пять водителей ушли на «СВО». Два месяца уже пытаемся найти кадры, за это время приходило порядка 30 людей, которые стажировались, но, к сожалению, остался только один. Техники хватает, она исправна, но работать некому», — заявил Хусточка на заседании комитета городского хозяйства гордумы Читы в четверг.

Помимо невысокой зарплаты (35 тысяч российских рублей, согласно заложенному тарифу) кандидатам не нравится специфика самой работы. «К нам приходят, проезжают две площадки и говорят: „Извините, я больше не могу — пахнет“», — рассказал представитель «Олерон+». По его словам, из-за дефицита сотрудников рабочим приходится перерабатывать, а техника выходит на маршруты даже ночью.

Как сообщил на заседании депутат Артем Меняйло, такая ситуация наблюдается не только в сфере вывоза мусора: «С 2018 года количество водителей в общественном транспорте уменьшилось почти в пять раз. И света в конце тоннеля я не вижу».

В декабре депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что в Чите на маршруты перестала выходить половина от необходимого городу количества троллейбусов. Причина все та же: 17 сотрудников на тот момент ушли на войну с Украиной. Выходом из ситуации могло бы стать привлечение женщин к работе на общественном транспорте, сказал депутат.

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