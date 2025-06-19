Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО

Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО1
- 19.06.2025, 20:43
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Ранее с этой должности был уволен Михаил Драпатый.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — сказано в сообщении.
Ранее с этой должности был уволен Михаил Драпатый.
Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области, начал военное обучение в Украине, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии.
Шаповалов до февраля был командующим войсками оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем его отправили в Германию для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров.