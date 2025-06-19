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Белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии

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  • 19.06.2025, 20:49
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Белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии

Но не всем.

Сейм Латвии 19 июня в окончательном чтении принял новый закон, который запрещает приобретать в стране недвижимость гражданам и юрлицам Беларуси и России. Однако возможность купить квартиру все-таки остается, если соблюсти ряд условий.

Недвижимость в Латвии не смогут купить (получить в дар, по наследству, обменять и т.д.) граждане Беларуси и России, а также компании, принадлежащие хотя бы на четверть гражданам этих стран, или чьи бенефициары — граждане РФ и Беларуси. Ограничение распространяется и на созданные в обоих государствах юрлица.

Запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

В аннотации подчеркивается, что незнание закона стороной сделки не освобождает от обязанности его соблюдать. Так, владельцы недвижимости должны ответственно выбирать покупателей, иначе сделка будет признаны недействительной.

Перед последним чтением в законопроект были внесены поправки, согласно которым граждане Беларуси и РФ смогут купить квартиру, если она будет «единственным недвижимым имуществом, предназначенным для проживания». При этом покупателями могут выступать только те, кто на момент вступления закона в силу уже обладал статусом резидента ЕС либо имел действующий постоянный ВНЖ Латвии.

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