Глава Центробанка РФ заявила об исчерпании последних ресурсов российской экономики 5 19.06.2025, 21:01

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Спад легко может превратиться в обвал.

Ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях войны и санкций, исчерпаны, заявила на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает The Moscow Times.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», — сказала она. По словам Набиуллиной, речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонде национального благосостояния, с помощью которого правительство латало «дыры» в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС). Уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума в 2,3%, а массовая эмиграция и вебровка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 млн человек.

Уровень загрузки мощностей на предприятиях, согласно Росстату, превышал 80%, что стало рекордом в современной истории. Ликвидные активы ФНБ с начала войны сократились втрое — до 2,8 трлн рублей. Запасы валюте в фонде снизились до 153,7 млрд юаней — минимума с момента его создания в 2008 году, а золотой запас ФНБ похудел до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышал 400 тонн. Фонд может быть полностью исчерпан в 2026 году, предупреждали эксперты РАНХиГС.

Российская экономика находится «на грани рецессии», заявил на сессии ПМЭФ с Набиуллиной глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, в первом квартале темпы роста ВВП замедлились втрое — 4,1% до 1,4%, а квартал к кварталу экономика впервые с 2022 года начала сжиматься.

Прибыли бизнеса в марте обвалились на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе — вдвое. Промышленность оказалась на грани стагнации (1,2% роста за январь–апрель), а гражданские отрасли начали сокращаться. Оборот розницы замедлился в 3 раза — 2,4% на конец апреля против 7,2% на конец декабря.

После трех лет военной мобилизации экономика России охлаждается, констатирует Александр Коляндр, научный сотрудник Center for European Policy Analysis. «Экономика выдыхается, а спад легко может превратиться в обвал, — предупреждает он. — Неверные решения чиновников, дальнейшее падение цен на нефть, неосторожность с инфляцией — и Россия может оказаться в большой беде».

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