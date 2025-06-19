Чиновники хотят ввести изменения, которые касаются земельных участков 1 19.06.2025, 21:10

3,112

Подробности.

Государственный комитет по имуществу предлагает ввести изменения по земельной амнистии. Напомним, ранее ее продлили до 2028 года.

Что могут изменить в стоимости земельного участка

В комитете отмечают, что из-за количества желающих пройти земельную амнистию этот процесс в некоторых случаях затягивается. Из-за этого люди могут попадать в ловушку — за это время кадастровая стоимость земли может измениться, пока подойдет очередь на землеустроительные работы.

«Для исключения предпосылок для возникновения социальной напряженности предлагается внести норму, которая предусматривает, что плата за право легализации вносится по кадастровой стоимости земельного участка либо его части в беларусских рублях, действующей на дату подачи заявления о принятии соответствующего решения», — говорится в обосновании к законопроекту.

Возможно новшество для тех, кто получил землю в наследство

Также чиновники хотят ввести новшество для тех, кто до 1 сентября 2022 года, когда запустили земельную амнистию, получил участок в наследство. Для таких людей намерены ввести возможность получить льготу при оформлении земли — понижающий коэффициент для расчета платы за нее.

Общественное обсуждение этого законопроекта продлится до 27 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com