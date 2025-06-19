Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном 19.06.2025, 21:13

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Пресс-секретарь Белого дома привела цитату президента США.

Президент США Дональд Трамп примет решение насчет возможной атаке на Иран в течение двух недель.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном <...> в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель», — привела она заявление Трампа.

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