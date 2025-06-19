Израиль разбомбил ядерный реактор в Араке 19.06.2025, 21:25

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Появились видео и спутниковые снимки.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин подвел итоги последних суток. Главный успех военных – поражение ядерного реактора, где обогащали оружейный плутоний. Также досталось баллистическим ракетам, ПВО и аппарату внутренней безопасности в Тегеране.

Damage to Iran's heavy water reactor complex in Arak is visible in new imagery from @Maxar captured after Israeli strikes. pic.twitter.com/1OfNvxWTHy — Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2025

Свежие спутниковые снимки показывают: защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден. Это тот самый реактор, где делали оружейный плутоний для иранских бомб, передают «Детали».

Сегодня вечером генерал Дефрин рассказал об этой атаке. Сразу после этого ЦАХАЛ поделился видео удара, снятого непосредственно самонаводящейся бомбой

Также выложены кадры со стороны. На них видно, что по реактору ударили несколькими тяжелыми бомбами подряд.

Footage of Israeli jets bombing the unfinished nuclear reactor at Iran’s Arak heavy water reactor complex this morning.



At least 6 guided bombs hit the reactor containment building. pic.twitter.com/CulhvxQNKx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 19, 2025

Кроме этого, ВВС продолжали наносить удары по пусковым установкам баллистических ракет. По разным подсчетам, на сегодня уничтожено до двух третей этих установок. Атаковали и ракеты ПВО, чтобы обеспечить Израилю полное господство в воздухе.

Наконец, ЦАХАЛ поразил ряд целей в Тегеране. Среди них – объекты связанные с механизмом внутренней безопасности режима.

Напоследок Эфи Дефрин поделился успехами израильских ПВО. С начала операции удалось сбить более 480 иранских беспилотников.

По оценке ЦАХАЛа, более 95% вражеских БПЛА сбили еще за пределами израильской территории.

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