Зоны отдыха в Минске оказались заросшими травой
- 19.06.2025, 21:36
Минчанам объяснили, почему в столице не косят траву.
Зоны отдыха в Минске оказались заросшими травой.
Почему возникла такая проблема, объяснил замдиректора по научной работе Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Руслан Цвирко, сообщают «Минск-Новости».
В Минской области за первые десять дней месяца выпала двойная норма осадков.
По словам Цвирко, растения получили такое количество влаги, что их рост стал значительно интенсивнее. В результате мы наблюдаем прирост травы в полтора-два раза больше обычного.
Это явление стало следствием аномально дождливой погоды, которая привела к бурному развитию растительности в городских парках и скверах.