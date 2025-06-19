Зоны отдыха в Минске оказались заросшими травой 19.06.2025, 21:36

Минчанам объяснили, почему в столице не косят траву.

Зоны отдыха в Минске оказались заросшими травой.

Почему возникла такая проблема, объяснил замдиректора по научной работе Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Руслан Цвирко, сообщают «Минск-Новости».

В Минской области за первые десять дней месяца выпала двойная норма осадков.

По словам Цвирко, растения получили такое количество влаги, что их рост стал значительно интенсивнее. В результате мы наблюдаем прирост травы в полтора-два раза больше обычного.

Это явление стало следствием аномально дождливой погоды, которая привела к бурному развитию растительности в городских парках и скверах.

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