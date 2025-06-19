Более 10 стран Европы договорились усилить борьбу с «теневым» флотом РФ 1 19.06.2025, 21:48

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Группа европейских стран, которые имеют выход к морю, на встрече 19 июня договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать «теневому» флоту России.

Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, с которым ознакомилась «Европейская правда».

Как сообщается, представители 12 стран Европейского Союза (стран Балтии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции), а также Великобритании и Исландии призвали к «совместным и скоординированным действиям с целью эффективного противодействия попыткам России обойти международные санкции».

«Сегодня мы договорились о дальнейшем усилении нашего сотрудничества и обеспечении совместного и скоординированного подхода наших национальных органов власти к борьбе с теневым флотом России», - говорится в заявлении.

В частности, группа европейских государств планирует разработать руководящие принципы «для содействия ответственному поведению на море, усиления соблюдения международного права и обеспечения прозрачности морских операций».

«Если суда не будут плавать под настоящим флагом в Балтийском и Северном морях, мы будем принимать соответствующие меры в рамках международного права», - отмечается в заявлении.

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