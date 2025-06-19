«Не тратил, но за ночь ушел в минус»
- 19.06.2025, 22:19
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Банк прокомментировал, почему клиенты видят странный баланс.
На днях клиенты Паритетбанка заметили странности с балансом карточек. «Было 189 рублей, внезапно стал отрицательный баланс и как будто задолженность на эту сумму», — рассказал один из читателей «Онлайнера».
По словам мужчины, он обратился в поддержку, и там подтвердили, что некоторые клиенты действительно могут видеть неправильный баланс, но это временный сбой.
«В моем случае все устранили, но понадобилось почти 24 часа», — написал читатель.
В Паритетбанке пояснили Onlíner, что у отдельных клиентов баланс отражался некорректно после перехода на новую карточную платформу SmartVista.
— В ряде ситуаций клиенты могли видеть отрицательные значения. Указанные отклонения носят исключительно технический характер и связаны с процессами адаптации и синхронизации данных в рамках работы новой платформы, — отметили в банке.
В банке заверили, что «средства клиентов находятся в полной сохранности, фактическое состояние счетов не нарушено».
Сейчас специалисты Паритетбанка вместе с Банковским процессинговым центром проводят отладку и устраняют технические несоответствия.
— Работы ведутся в круглосуточном режиме. Стабилизация системы и восстановление корректного отображения баланса ожидается в течение ближайших рабочих дней. Паритетбанк приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит клиентов за понимание.