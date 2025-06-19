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«Не тратил, но за ночь ушел в минус»

  • 19.06.2025, 22:19
  • 2,348
«Не тратил, но за ночь ушел в минус»

Банк прокомментировал, почему клиенты видят странный баланс.

На днях клиенты Паритетбанка заметили странности с балансом карточек. «Было 189 рублей, внезапно стал отрицательный баланс и как будто задолженность на эту сумму», — рассказал один из читателей «Онлайнера».

По словам мужчины, он обратился в поддержку, и там подтвердили, что некоторые клиенты действительно могут видеть неправильный баланс, но это временный сбой.

«В моем случае все устранили, но понадобилось почти 24 часа», — написал читатель.

В Паритетбанке пояснили Onlíner, что у отдельных клиентов баланс отражался некорректно после перехода на новую карточную платформу SmartVista.

— В ряде ситуаций клиенты могли видеть отрицательные значения. Указанные отклонения носят исключительно технический характер и связаны с процессами адаптации и синхронизации данных в рамках работы новой платформы, — отметили в банке.

В банке заверили, что «средства клиентов находятся в полной сохранности, фактическое состояние счетов не нарушено».

Сейчас специалисты Паритетбанка вместе с Банковским процессинговым центром проводят отладку и устраняют технические несоответствия.

— Работы ведутся в круглосуточном режиме. Стабилизация системы и восстановление корректного отображения баланса ожидается в течение ближайших рабочих дней. Паритетбанк приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит клиентов за понимание.

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