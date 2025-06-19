Приток иностранных инвестиций в Россию обвалился до минимума с начала века 3 19.06.2025, 22:23

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Менее месяца назад Путин призвал «душить» иностранные компании.

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) преподнесла своеобразный подарок к стартовавшему в четверг Петербургскому международному экономическому форуму. В опубликованном докладе о прямых иностранных инвестициях в мире ООН показала, что Россия смогла привлечь в прошлом году в свою экономику всего $3,3 млрд – минимум с 2001 года, когда страна только-только начала выходить из финансового кризиса, случившегося тремя годами ранее, передает The Moscow Times.

Эти цифры дают все основания поставить в кавычки слово «международный» в названии ПМЭФ. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) упал в прошлом году на 62,8% по сравнению с 2023 годом и в 11,7 раза по сравнению с довоенным 2021-м, когда он составил $38,8 млрд.

«Ничего суперпривлекательного в России сегодня нет, чтобы иностранные компании кровь из носу должны были бы все бросить и идти в Россию зарабатывать деньги», – сказал Reuters экономист, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко. По данным самого ЦБ, за последние три года вложения нерезидентов в реальный сектор РФ сократились на 57%: из $497,7 млрд ПИИ (накопленным итогом), которые имелись у бизнеса на 1 января 2022 года, к началу 2025-го осталось лишь $216 млрд — минимальная сумма с 2009 года.

Даже если военные действия закончатся завтра, мало кто из серьезных крупных компаний готов будет рассматривать Россию как место для инвестиций, считает Алексашенко:

«Все хорошо видят, что с каждым днем ситуация с правами собственности становится только хуже».

Национализация набирает обороты. За последние три года власти изъяли более десятка иностранных компаний, последним из этого списка стал аэропорт «Домодедово». Менее месяца назад Владимир Путин призвал «душить» иностранные IT-компании, которые, по его словам, действуют против России, но при этом не до конца ушли с российского рынка.

Меньше, чем с 2001 года, приток ПИИ был только в год, когда Путин развязал войну в Украине: в 2022 году он оказался отрицательным, составив -$15,2 млрд, по данным UNCTAD. Отрицательное значение показывает, что иностранные компании, ранее вложившие деньги в Россию, срочно их репатриировали.

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