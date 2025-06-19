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Премьер Франции застрял в истребителе

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  • 19.06.2025, 22:38
  • 1,892
Премьер Франции застрял в истребителе

Видео.

Во время визита на Парижский авиасалон, который проходит с 16-го по 19 июня, премьер-министр Франсуа Байру сел в истребитель Rafale, застрял в нем и не смог выйти. Об этом пишет издание Entrevue.

Самолет Rafale F5 был впервые представлен широкой публике на этом Парижском авиасалоне и должен поступить на вооружение ВВС с 2033 года. Журнал отмечает, что презентация этого самолета является главным событием этого года, но он вызвал ажиотаж по причине, которой никто не ожидал.

Entrevue опубликовал в Х видео, на котором Байру пытается выбраться, но безуспешно. Ему пытаются помочь два человека, один из них в военной форме. В конечном итоге премьеру все же удалось покинуть истребитель.

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