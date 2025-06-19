Премьер Франции застрял в истребителе

Премьер Франции застрял в истребителе1
- 19.06.2025, 22:38
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Видео.
Во время визита на Парижский авиасалон, который проходит с 16-го по 19 июня, премьер-министр Франсуа Байру сел в истребитель Rafale, застрял в нем и не смог выйти. Об этом пишет издание Entrevue.
Самолет Rafale F5 был впервые представлен широкой публике на этом Парижском авиасалоне и должен поступить на вооружение ВВС с 2033 года. Журнал отмечает, что презентация этого самолета является главным событием этого года, но он вызвал ажиотаж по причине, которой никто не ожидал.
Entrevue опубликовал в Х видео, на котором Байру пытается выбраться, но безуспешно. Ему пытаются помочь два человека, один из них в военной форме. В конечном итоге премьеру все же удалось покинуть истребитель.
François Bayrou, incapable de sortir d’un avion de chasse au Salon du Bourget, moqué par tout le webhttps://t.co/mdlOyUSH7K pic.twitter.com/iDD6vyjQe8— Entrevue (@EntrevueFr) June 19, 2025