Economist: Израиль начал войну из-за досье о точке невозврата в оружии Ирана 19.06.2025, 22:54

Впоследствии власти страны поделились ими с США и другим западными партнерами.

Израиль начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении последнего к созданию ядерного оружия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник», который напрямую ознакомился с разведданными.

Получение этих сведений побудило службы безопасности Израиля поддержать начало операции именно сейчас, пишет издание. Впоследствии власти страны поделились ими с Соединенными Штатами и другим западными партнерами.

В досье, которое Израиль предоставил союзникам, содержались два доказательства того, что иранские ученые в ускоренном темпе продвигаются к созданию ядерного оружия.

Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль не исключал, что целью встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.

Заявления, которые Запад делает относительно обогащения урана Ираном, а также иранской ядерной программы, во многом основаны на этих данных, пишет газета. Издание также не исключает, что оно может влиять на процесс принятия ими решений относительно поддержки Израиля и присоединения к конфликту.

В досье израильской разведки, сведения о котором предоставил источник, также утверждается, что примерно шесть лет назад иранские ученые сформировали секретную «Специальную группу прогресса». Целью этой группы была выработка пути для ускоренного создания ядерного оружия на случай, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решит поспешить с разработками.

Из израильского отчета следовало, что «Специальная группа прогресса» активизировала свои исследования в конце прошлого года. Причинами стали ограниченное воздействие ракетных атак на Израиль и истощение иранской системы ПВО при израильских ударах в октябре 2024 года. Еще одним поводом стала гибель доверенных лиц Ирана, в том числе в рядах группировок ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане.

Встреча, о которой докладывала израильская разведка, должна была состояться между учеными и командующими ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающими за баллистические ракеты. Именно ее Израиль счел переломным моментом, поскольку руководители ракетных подразделений тогда впервые должны были узнать, что планирование процесса «стыковки» ядерного устройства с боеголовкой ракеты вот-вот начнется.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана.

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