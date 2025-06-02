«Беларуская выведка»: Караник стал раздражать Лукашенко 2.06.2025, 7:00

5,692

Названы причины ссылки чиновника.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщили причину ссылки Владимира Караника с поста вице-премьера на должность руководителя Академии Наук.

«Формулировка из уст Лукашенко: «распоясался» и «зажрался». Манера поведения Караника стала раздражать Лукашенко. Он единственный из его опричников вел себя цивилизованно и интеллигентно. У него отсутствовала типичная черта вертикали - открытое раболепие. Ситуация чем-то похожа на проблему Петкевич. Излишняя «продвинутость» и подчеркнутая интеллигентность не укладывались в клише подбегающего на полусогнутых и истерично конспектирующего каждую фразу типичного вице-премьера. Источники сообщили, что это основная причина ссылки», — пишет Telegram-канал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com