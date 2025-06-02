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«Беларуская выведка»: Караник стал раздражать Лукашенко

  • 2.06.2025, 7:00
  • 5,692
«Беларуская выведка»: Караник стал раздражать Лукашенко

Названы причины ссылки чиновника.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщили причину ссылки Владимира Караника с поста вице-премьера на должность руководителя Академии Наук.

«Формулировка из уст Лукашенко: «распоясался» и «зажрался». Манера поведения Караника стала раздражать Лукашенко. Он единственный из его опричников вел себя цивилизованно и интеллигентно. У него отсутствовала типичная черта вертикали - открытое раболепие. Ситуация чем-то похожа на проблему Петкевич. Излишняя «продвинутость» и подчеркнутая интеллигентность не укладывались в клише подбегающего на полусогнутых и истерично конспектирующего каждую фразу типичного вице-премьера. Источники сообщили, что это основная причина ссылки», — пишет Telegram-канал.

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