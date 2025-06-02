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«Игрушки» против Ту-95

  • Александр Роднянский
  • 2.06.2025, 7:20
  • 3,752
«Игрушки» против Ту-95

Прецедентов подобных операций в современной истории нет.

Сегодня СБУ сумела осуществить беспрецедентную по своему масштабу, дерзости и успешности специальную операцию.

FPV-дронами были атакованы дальние аэродромы стратегической авиации России в Мурманской и Иркутской областях. В тысячах километров от линии фронта.

В результате ударов были повреждены минимум шесть — подтвержденных — стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Это те самые «стратеги», с которых российские военные запускают ракеты по украинским городам. Те самые самолеты, «достать» которые украинская армия не может ни с земли, ни с воздуха в силу того, что свои пуски они совершают в тысячах километров от границы.

И вот украинские беспилотники долетели и до них. «Игрушки» стоимостью 300-700 долларов уничтожили уникальные самолеты по 100 миллионов долларов каждый.

Украинские телеграм-каналы пишут о деталях спецоперации «Паутина».

Подготовка к ней велась 1,5 года. Сначала на территорию России были переправлены FPV-дроны, затем — они были помещены в специальные боксы и погружены на грузовики. В нужный момент, когда все участники операции были уже в безопасности в Украине, крыши боксов были дистанционно открыты, а дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

Прецедентов подобных операций в современной истории нет.

Пожалуй, ближе всего к ней недавняя история с заминированными пейджерами, которые использовали против террористов Хезбаллы израильские спецслужбы.

Скоро узнаем новые детали.

Александр Роднянский, Telegram

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