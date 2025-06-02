Автор драконовских санкций США против РФ назвал срок их введения 2.06.2025, 7:34

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Линдси Грэм

Фото: Reuters

Они будут скоординированы с Европой.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник президента Дональда Трампа, заявил, что намерен добиться введения новых санкций против России до саммита Группы семи в середине июня.

Как пишет Bloomberg, в совместном заявлении Грэма с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы остановить Китай и Индию от покупки дешевой российской нефти.

«К саммиту G-7 мы надеемся ввести санкции - в координации с Европой - чтобы дать недвусмысленный сигнал Китаю», - говорится в их заявлении. По их словам, законопроект о санкциях против России, направленный на прекращение финансирования военных операций России в Украине, теперь имеет 82 соавтора.

В то же время пока неясно, готов ли Трамп принять более жесткие меры в отношении Москвы. Но в последние дни Трамп все чаще выражает недовольство президентом Владимиром Путиным.

При этом, как отмечает издание, законопроект Грэма, предусматривающий введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, которые покупают российские нефтепродукты и уран, вероятно, вызовет хаос на нефтяных рынках.

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