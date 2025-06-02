«Один из важнейших дней войны» 2.06.2025, 7:51

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Британский полковник рассказал, как операция «Паутина» перевернула маятник в сторону Украины.

Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что 1 июня 2025 года может войти в историю как один из самых важных дней в российско-украинской войне. В этот день СБУ провела спецоперацию «Паутина», поразив на аэродромах в России около 40 стратегических бомбардировщиков.

В колонке на сайте The Telegraph военный отметил, что удары по стратегической авиации РФ и железнодорожной сети оккупантов могут быть признаком того, что маятник наконец качнется в сторону Украины. Он уверен, что теперь российская пропагандистская и дезинформационная машина будет пытаться изобразить эти атаки как что-то, но только не катастрофу для Путина и российских войск.

«Несколько месяцев назад это считалось бы немыслимым, в том числе, без сомнения, и Путиным. Сейчас кажется очевидным, что ограничения на использование Украиной западного оружия снимаются. Это приводит к тому, что в зону досягаемости попадает все, что находится в радиусе 500 километров от Украины, в том числе и Москва. Украинские военные также подтвердили, что разработали беспилотник с радиусом действия более трех тысяч километров», – пишет полковник британской армии.

Бреттон-Гордон также задается вопросом, где были системы противовоздушной обороны, которыми россияне так любят хвастаться: защищали дворцы Путина или были отданы Северной Корее?

По мнению бывшего офицера, важную роль играет также и выбранное для этих операций время, когда среди россиян растет недовольство ухудшением состояния экономики и их уровнем жизни из-за путинского вторжения в Украину.

Тем временем армия РФ также использует беспилотные атаки по Украине, но только для террора против гражданских людей.

«Это не одностороннее движение, и Россия также начала массированную атаку беспилотников в минувшие выходные, поражая исключительно гражданские цели. Путин, похоже, считает, что если убить достаточно людей, они сдадутся, но его инстинкты и его тактика вскоре могут сильно, очень сильно укусить его. Теперь, когда большая часть России находится в зоне досягаемости атак Киева, будь то беспилотники, ракеты или пугающе эффективные убийцы украинской секретной службы СБУ, как отреагирует Кремль?» – пишет военный.

Гэмиш де Бреттон-Гордон также задается вопросом, способна ли Британия осуществлять такие же гениальные и эффективные атаки. как Украина, после 20 лет сокращения финансирования армии и пренебрежения со стороны правительств. Он надеется, что Британия будет учиться на украинском опыте, развивая потенциал для поля боя.

«Поскольку Обзор стратегической обороны Великобритании уже представлен, будем надеяться, что он покажет, что теперь мы извлекаем уроки из украинского опыта и разрабатываем возможности для завтрашнего поля боя, возможности, которые будут сдерживать тиранов вроде Путина, а не просто комплект вооружения, который хорошо смотрится на параде», – добавил он.

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