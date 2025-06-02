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Доллар прошел психологическую отметку: что дальше

  • 2.06.2025, 7:54
  • 1,440
Доллар прошел психологическую отметку: что дальше

Пойдет ли американская валюта вверх.

На прошлой неделе обменный курс доллара США все-таки прошел психологическую отметку в три рубля и на валютных торгах белорусской валютно-фондовой биржи курс остановился на отметке в USD/BYN 2,9958. Ждать ли нового снижения в первую неделю июня, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Будет ли снижение ставки?

Центральным событием этой недели станет заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Вокруг темы изменения или не изменения ключевой ставки ЦБ РФ разворачивается основная интрига ближайших дней.

Напомним, что с 25 октября прошлого года Банк России удерживает ключевую ставку на историческом максимуме в 21,00%. Целью такой жесткой монетарной политики является обуздание инфляционных процессов, которые почти год находятся существенно выше целевого уровня в 4,00%. Несколько последних недель наблюдается снижение индекса потребительских цен и на этом основании возникло ощущение, что российский регулятор может пойти на минимальный шаг по снижению ставки.

В то же время, коммерческие банки России продолжают держать ставки по депозитам на уровне до 30,0% – 31,0%. Объем вкладов физических лиц находится на историческом максимуме. По всей видимости, при сохранении таких предложений поток ликвидности на вклады не иссякнет, следовательно, спрос на рубли останется в тренде.

А спрос на иностранную валюту со стороны субъектов хозяйствования для совершения внешнеторговых платежей сокращается. По утверждению Правительства РФ, более 54% платежей проводится в российских рублях и т.н. «дружественных» валютах.

На мировом финансовом рынке доллар США остается в прежней позиции, где основным ньюсмейкером выступает президент США Дональд Трамп. То Штаты объявляют новый раунд тарифных войн, то заключают блистательную сделку с Китаем – неудержимый поток новостей держит рынок в тонусе.

Прогноз на неделю

На текущей неделе внимание будет обращено на очередные данные по рынку рабочей силы в Штатах NFP. В том случае, если количество рабочих мест будет увеличено и статистика выйдет в зеленом цвете, это подтолкнет основную валютную пару EUR/USD ниже 1,110. По крайней мере, такую тенденцию на текущей неделе доллар уже продемонстрировал, но пока не смог закрепиться в движении вниз. Не за горами очередное заседание ФРС США и возможно к этому времени доллар наберет силы.

С учетом сказанного на начавшейся неделе можно ожидать курс доллара на белорусском рынке ниже 3 рублей. Но не исключено, что нижние цены на «бакс» все-таки закончатся, так как дорогие рубли не очень-то нужны российскому и белорусскому бюджету.

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