«Это капитуляция Лукашенко» 3 2.06.2025, 8:04

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Диктатор тяжело перенес «овощное поражение».

Овощное «эмбарго», выведенное Лукашенко против ЕС, рассыпалось под давлением тяжелой реальности, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка»:

— «Дотянуть» до урожая грозило опустением овощных полок. Сначала решили шугануть основных ретейлеров привычным способом - послать маски-шоу. Учредители скинулись миллионами, но допросы руководства показали, что силовое давление не принесет результата, как с регулированием цен. Овощей просто не оказалось, а КГБ и Госконтроль найти их не смогли, т. к. закрома родины действительно оказались пустыми. Лукашенко впервые в своей карьере оказался бессилен, т. к. посадить было некого, кроме овощей. Система продемонстрировала сбой и полное бессилие. Пришлось дать возможность заклятым врагам накормить своих опричников и крепостных. Источники сообщают, что Лукашенко очень тяжело перенес эту ситуацию. По сути, это стало его первой капитуляцией.

На повестке стоят неприятности, связанные с укреплением рубля. Выручка от экспорта значительно упала и бюджет станет пуст ровно к концу августа. Придется принимать непопулярное решение и отпускать курс. Разногласия с Кремлем продолжают накапливаться по все большим направлениям.

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