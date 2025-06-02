«Это капитуляция Лукашенко»3
- 2.06.2025, 8:04
- 2,934
Диктатор тяжело перенес «овощное поражение».
Овощное «эмбарго», выведенное Лукашенко против ЕС, рассыпалось под давлением тяжелой реальности, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка»:
— «Дотянуть» до урожая грозило опустением овощных полок. Сначала решили шугануть основных ретейлеров привычным способом - послать маски-шоу. Учредители скинулись миллионами, но допросы руководства показали, что силовое давление не принесет результата, как с регулированием цен. Овощей просто не оказалось, а КГБ и Госконтроль найти их не смогли, т. к. закрома родины действительно оказались пустыми. Лукашенко впервые в своей карьере оказался бессилен, т. к. посадить было некого, кроме овощей. Система продемонстрировала сбой и полное бессилие. Пришлось дать возможность заклятым врагам накормить своих опричников и крепостных. Источники сообщают, что Лукашенко очень тяжело перенес эту ситуацию. По сути, это стало его первой капитуляцией.
На повестке стоят неприятности, связанные с укреплением рубля. Выручка от экспорта значительно упала и бюджет станет пуст ровно к концу августа. Придется принимать непопулярное решение и отпускать курс. Разногласия с Кремлем продолжают накапливаться по все большим направлениям.