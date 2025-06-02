Что известно о новом президенте Польши Кароле Навроцком 2.06.2025, 8:22

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Фото: Getty Images

Историк, боксер и враг путинской пропаганды.

В Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло 1 июня боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».

Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Навроцкий побеждает с 50,89% голосов.

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске в семье рабочих. Его отец Ричард был токарем и участвовал в оппозиционной деятельности времен Польской Народной Республики, являясь членом профсоюза «Солидарность», а мать Элизабет работала в типографии.

Навроцкий учился в Гданьске. В 2003 году получил степень специалиста по управлению персоналом в Высшей школе бизнеса и администрирования, а в 2008 году – степень магистра истории в Гданьском университете, где через пять лет стал доктором гуманитарных наук.

В 2023 году, уже в качестве президента Института национальной памяти, он завершил обучение по программе International MBA в Гданьском политехническом университете.

В юности Кароль Навроцкий активно занимался спортом: играл в футбол и успешно выступал в боксерских турнирах, став победителем Кубка Польши среди юниоров по боксу в 2004 году. Был игроком и капитаном футбольной команды «Экс-Седльце Гданьск», а в 2010 году основал секцию боевых искусств.

Навроцкий — активный фанат футбольного клуба «Лехия» из Гданьска. Во время выборов стало известно, что он даже участвовал в драках футбольных болельщиков.

Профессиональная деятельность Кароля Навроцкого тесно связана с образованием, историей и политикой национальной памяти. С 2009 года он начал работу в Институте национальной памяти, а в 2021 году возглавил это учреждение.

Также в течение 5 лет (2017-2021) руководил музеем Второй мировой войны в Гданьске. По решению Навроцкого в Польше были демонтированы памятники Красной армии, за что РФ даже выдвинула ему уголовные обвинения. Российские пропагандисты нередко посвящали ему сюжеты.

Программа Навроцкого «План 21» включает налоговую реформу (снижение НДС), создание Фонда прорывных технологий, строительство Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав. Он также выступает против обязательной вакцинации, поддерживает запрет на аборты и высказывается против легализации гражданских партнерств.

В мае 2025 года Кароль Навроцкий совершил визит в США, где встретился с президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома публично заявил, что Навроцкий «обязательно победит» на выборах. Эта встреча вызвала значительный резонанс в польских СМИ, назвавших его «кандидатом от Трампа».

Во время избирательной кампании Навроцкий ничего не говорил о режиме Лукашенко. Беларусь он упоминал лишь в контексте атак нелегальных мигрантов.

Навроцкий выступил против вступления Украины в НАТО на данном этапе.

При этом будущий президент Польши заявил: «Как президент я сделаю все, чтобы действительно поддержать Украину в военном плане», но подчеркнул, что не позволит Польше стать вторичным рынком для украинских товаров.

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