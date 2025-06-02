Количество детей в закрытых воспитательных учреждениях достигло максимума за десятилетие 1 2.06.2025, 8:28

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263 ребенка.

По данным Белстата в 2024 году в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях находились 263 ребенка.

Это рекордное количество за весь период, за который приведена статистика, а именно с 2015 года, обратило внимание «Зеркало».

Для сравнения: в 2023 году в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях было 211 ребенка, а в 2022-м — минимальное число за этот период — 131 несовершеннолетний.

В Беларуси есть четыре спецучреждения закрытого типа для «трудных» подростков: три — для мальчиков, одно — для девочек. Туда помещают несовершеннолетних от 11 до 18 лет, которые нуждаются в особом воспитании, в том числе с психофизическими особенностями или определенными заболеваниями (по списку Минздрава).

Подростков могут отправить в такую структуру по решению суда в трех основных случаях:

Если ребенок совершил опасное деяние, но не подлежит уголовной ответственности из-за возраста или психического развития.

Если он трижды за год был наказан за правонарушения (драки, пьянство, воровство и др.), прошел профилактику, но продолжает нарушать закон.

Если он трижды совершал такие действия до наступления возраста административной ответственности и после профилактики не исправился.

Решение принимает суд на основании материалов, собранных комиссией по делам несовершеннолетних и милицией. Суд может либо вынести приговор с мерами воспитательного характера, либо просто направить подростка в спецучреждение.

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