В белорусских банках грядут перемены 1 2.06.2025, 8:47

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Чего ждать.

Каждый месяц финансовые организации Беларуси меняют условия работы и тарифы – июнь не стал исключением. Есть не только косметические, но и кардинальные перемены.

Так, одни финансовые организации вводят новые сборники плат за операции и услуги, например Белинвестбанк. Вторые обновляют критерии обслуживания граждан, как Сбер Банк (Беларусь).

А третьи дополняют документы, заключенные с клиентами, как сделал это МТБанк с договором базового счета, пишет tochka.by.

Нацбанк оставил РВСР на прежнем уровне

С 1 июня финансовый регулятор Беларуси решил не вводить новые показатели расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Цифры останутся на уровне мая:

для новых безотзывных вкладов со сроком возврата больше года – 15,29% годовых

для новых кредитов, кроме льготных, – 18,18% годовых.

Напомним, показатель РВСР – это фактически верхняя планка годовых процентных ставок по банковским продуктам.

Изменение РВСР в бо́льшую или меньшую сторону приводит, соответственно, к росту или снижению ставок.

Новые значения РВСР по вкладам и кредитам будут действовать весь июнь 2025-го.

Беларусбанк ввел комиссию за открытие счетов

С 2 июня 2025 года Беларусбанк будет брать деньги за открытие у себя текущих/расчетных счетов в иностранной валюте, причем любой.

Комиссия составит:

Br200 – для нерезидентов

Br100 – для резидентов

Br20 – для отдельных категорий граждан.

К последним Беларусбанк относит пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп.

В некоторых случаях банк не возьмет деньги за открытие счетов в инвалюте.

Например, если человек открывает такой счет дистанционно, а не в офисе Беларусбанка. Или если получает доступ к счету по дебетовой платежной карте.

Альфа Банк сделал платным снятие денег

С 3 июня Альфа Банк намерен брать плату со своих клиентов, если они станут снимать наличку в кассах других финансовых организаций, в размере 3,5% (минимум Br4,50).

Тогда как обналичивать деньги бесплатно в банкоматах банков-партнеров и других банках человек сможет и дальше. Ведь это предусмотрено пакетом решений, набором привилегий и пакетом услуг «Персональный» Альфа Банка.

Прежние лимиты на выдачу наличных сохранятся.

Сбер Банк продлил действие карт

Сбер Банк (Беларусь) бесплатно пролонгировал работу карт Visa и Mastercard.

Речь идет о «пластике», срок действия которого заканчивается с 31 июля по 31 декабря 2025-го (обозначение на карте с 07/25 по 12/25). Им можно пользоваться еще два года без физического перевыпуска и обращения в офис банка.

Но сначала «пластик» придется заново активировать. Для этого в банкомате любого банка нужно проверить баланс карты после окончания срока ее действия – деньги за это не спишут.

Новый срок карточки отобразится в мобильном и интернет-банке СберБанк Онлайн. А главное, она сохранит прежний набор возможностей, заверили в финансовой организации.

При платежах в интернете по продленной карте надо ввести срок действия, нанесенный на «пластик».

БНБ-Банк пояснил расчет своего тарифа

БНБ-Банк уточнил, как берет плату за обслуживание карточки «1–2–3», начиная с 1 июня.

«Сумма безналичных расходных операций, ежедневный неснижаемый остаток и объем приходных операций по зачислению зарплаты по счетам, открытым в отчетном календарном месяце, не включаются в расчет», – рассказали в банке.

В последующие месяцы будут учтены все критерии бесплатности карточки «1–2–3».

МТБанк ввел несколько новшеств

С 1 июня МТБанк поменял условия информирования клиентов об операциях по карточкам.

В частности, приоритетным каналом приема сообщений теперь станут push-уведомления в MTBank Moby. А информация об операциях по карте начнет направляться, если их сумма составляет Br15 и больше.

Кроме того, с 2 июня банком-партнером МТБанка больше не будет Белинвестбанк.

За снятие денег через его банкоматы людям теперь придется платить комиссию в размере 4%.

Изменения не затронут зарплатные и премиальные карты, карточки с базовыми условиями обслуживания и пенсионные карты.

С 2 июня МТБанк также поменял суммы лимитов по ряду карт.

В частности, для владельцев «Кактуса» (рублевых), PayOkay (договоры, заключенные с 7 июня 2021-го) и «Шоппер» в 2,5 раза увеличен лимит на снятие без комиссии денег в банкоматах других банков – с Br200 до Br500 в месяц.

Белгазпромбанк изменил плату за услугу

С 1 июня Белгазпромбанк внес важное дополнение в перечень вознаграждений за операции.

За обмен изношенных или поврежденных банкнот в иностранной валюте на платежные банкноты в инвалюте финансовая организация будет брать комиссию 9% от суммы валюты в эквиваленте (минимум Br3).

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