В белорусских банках грядут перемены

В белорусских банках грядут перемены1
- 2.06.2025, 8:47
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Чего ждать.
Каждый месяц финансовые организации Беларуси меняют условия работы и тарифы – июнь не стал исключением. Есть не только косметические, но и кардинальные перемены.
Так, одни финансовые организации вводят новые сборники плат за операции и услуги, например Белинвестбанк. Вторые обновляют критерии обслуживания граждан, как Сбер Банк (Беларусь).
А третьи дополняют документы, заключенные с клиентами, как сделал это МТБанк с договором базового счета, пишет tochka.by.
Нацбанк оставил РВСР на прежнем уровне
С 1 июня финансовый регулятор Беларуси решил не вводить новые показатели расчетных величин стандартного риска (РВСР).
Цифры останутся на уровне мая:
для новых безотзывных вкладов со сроком возврата больше года – 15,29% годовых
для новых кредитов, кроме льготных, – 18,18% годовых.
Напомним, показатель РВСР – это фактически верхняя планка годовых процентных ставок по банковским продуктам.
Изменение РВСР в бо́льшую или меньшую сторону приводит, соответственно, к росту или снижению ставок.
Новые значения РВСР по вкладам и кредитам будут действовать весь июнь 2025-го.
Беларусбанк ввел комиссию за открытие счетов
С 2 июня 2025 года Беларусбанк будет брать деньги за открытие у себя текущих/расчетных счетов в иностранной валюте, причем любой.
Комиссия составит:
Br200 – для нерезидентов
Br100 – для резидентов
Br20 – для отдельных категорий граждан.
К последним Беларусбанк относит пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп.
В некоторых случаях банк не возьмет деньги за открытие счетов в инвалюте.
Например, если человек открывает такой счет дистанционно, а не в офисе Беларусбанка. Или если получает доступ к счету по дебетовой платежной карте.
Альфа Банк сделал платным снятие денег
С 3 июня Альфа Банк намерен брать плату со своих клиентов, если они станут снимать наличку в кассах других финансовых организаций, в размере 3,5% (минимум Br4,50).
Тогда как обналичивать деньги бесплатно в банкоматах банков-партнеров и других банках человек сможет и дальше. Ведь это предусмотрено пакетом решений, набором привилегий и пакетом услуг «Персональный» Альфа Банка.
Прежние лимиты на выдачу наличных сохранятся.
Сбер Банк продлил действие карт
Сбер Банк (Беларусь) бесплатно пролонгировал работу карт Visa и Mastercard.
Речь идет о «пластике», срок действия которого заканчивается с 31 июля по 31 декабря 2025-го (обозначение на карте с 07/25 по 12/25). Им можно пользоваться еще два года без физического перевыпуска и обращения в офис банка.
Но сначала «пластик» придется заново активировать. Для этого в банкомате любого банка нужно проверить баланс карты после окончания срока ее действия – деньги за это не спишут.
Новый срок карточки отобразится в мобильном и интернет-банке СберБанк Онлайн. А главное, она сохранит прежний набор возможностей, заверили в финансовой организации.
При платежах в интернете по продленной карте надо ввести срок действия, нанесенный на «пластик».
БНБ-Банк пояснил расчет своего тарифа
БНБ-Банк уточнил, как берет плату за обслуживание карточки «1–2–3», начиная с 1 июня.
«Сумма безналичных расходных операций, ежедневный неснижаемый остаток и объем приходных операций по зачислению зарплаты по счетам, открытым в отчетном календарном месяце, не включаются в расчет», – рассказали в банке.
В последующие месяцы будут учтены все критерии бесплатности карточки «1–2–3».
МТБанк ввел несколько новшеств
С 1 июня МТБанк поменял условия информирования клиентов об операциях по карточкам.
В частности, приоритетным каналом приема сообщений теперь станут push-уведомления в MTBank Moby. А информация об операциях по карте начнет направляться, если их сумма составляет Br15 и больше.
Кроме того, с 2 июня банком-партнером МТБанка больше не будет Белинвестбанк.
За снятие денег через его банкоматы людям теперь придется платить комиссию в размере 4%.
Изменения не затронут зарплатные и премиальные карты, карточки с базовыми условиями обслуживания и пенсионные карты.
С 2 июня МТБанк также поменял суммы лимитов по ряду карт.
В частности, для владельцев «Кактуса» (рублевых), PayOkay (договоры, заключенные с 7 июня 2021-го) и «Шоппер» в 2,5 раза увеличен лимит на снятие без комиссии денег в банкоматах других банков – с Br200 до Br500 в месяц.
Белгазпромбанк изменил плату за услугу
С 1 июня Белгазпромбанк внес важное дополнение в перечень вознаграждений за операции.
За обмен изношенных или поврежденных банкнот в иностранной валюте на платежные банкноты в инвалюте финансовая организация будет брать комиссию 9% от суммы валюты в эквиваленте (минимум Br3).