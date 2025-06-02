Путин — трус Вадим Денисенко

2.06.2025, 8:56

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Вадим Денисенко

Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн.

1. Российские паблики начинают разгонять истории об ответном ядерном ударе. Это блеф. Путин — трус. И он понимает, что такой удар уничтожит и его.

2. Возможен ли удар «Орешником»? Если и возможен, то он не будет массовым.

3. По уровню унижения эта история близка к посадке самолета Рустом на Красной площади в конце 80-х. Тогда одна из центральных газет вышла с заголовком: «Почему никто не застрелился». В этот раз никто не застрелится, но и таких заголовков не будет. Если коротко: российские власти проглотят. Так же, как проглотили крейсер Москва, Крымский мост и Курскую область. И дальше будет говорить о том, что цели «СВО будут достигнуты». Кадровых изменений на верхах не будет также.

4. Российские военкоры уже окрестили сегодняшний день российским Перл Харбором. Пока трудно сказать, сколько самолетов пострадало и как это повлияет на боевое состояние российской авиации (да и я здесь не специалист). Я могу лишь сказать, что эта история, в отличие от Перл Харбора, никак не повлияет на желание россиян подписывать контракты. И, что не менее важно, россияне не имеют возможностей восстановить потерянные самолеты. Напомню, что поврежденный в Беларуси полтора года назад А-50 до сих пор ремонтируется.

5. Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн. Со всеми вытекающими последствиями для нашей войны.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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