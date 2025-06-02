Лавров позвонил Рубио после ударов Украины по аэродромам в РФ

Лавров позвонил Рубио после ударов Украины по аэродромам в РФ12
- 2.06.2025, 9:06
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Звонок состоялся по просьбе России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье провели телефонный разговор после масштабной украинской атаки по российским аэродромам.
При этом в Госдепартаменте США отметили, что звонок состоялся по просьбе России
«Госсекретарь Марко Рубио по просьбе России поговорил с министром иностранных дел России Лавровым. Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира», - говорится в сообщении.
При этом росСМИ пишут, что Лавров и Рубио обсудили перспективы урегулирования войны в Украине и российско-украинские переговоры, намеченные на понедельник в Турции.
«Обсуждалась ситуация, связанная с украинским кризисом», — говорится в заявлении российского МИД.