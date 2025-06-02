Лукашенко улетел в Китай 17 2.06.2025, 9:15

8,618

Визит должен был состояться еще в январе, но сорвался.

Лукашенко 2−4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе.

Диктатор должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч.

Отметим, в начале 2025 года, 3 января, Лукашенко анонсировал визит в Китай. Поездка должна была состояться до так называемых выборов — 26 января. Тогда визит диктатора к Си Цзиньпину не состоялся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com