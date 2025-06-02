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Лукашенко улетел в Китай

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  • 2.06.2025, 9:15
  • 8,618
Лукашенко улетел в Китай

Визит должен был состояться еще в январе, но сорвался.

Лукашенко 2−4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе.

Диктатор должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч.

Отметим, в начале 2025 года, 3 января, Лукашенко анонсировал визит в Китай. Поездка должна была состояться до так называемых выборов — 26 января. Тогда визит диктатора к Си Цзиньпину не состоялся.

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