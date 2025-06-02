ISW: Пять выводов из операции «Паутина» 2 2.06.2025, 9:23

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ВСУ уничтожили самолеты, которые Россия больше не производит.

Несмотря на угрозы российской пропаганды ответить ядерным ударом на украинскую операцию «Паутина» против российской стратегической авиации, такой сценарий маловероятен, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW). Зато Украине в очередной раз удалось достичь эффекта оперативной неожиданности, чтобы поразить законные военные цели РФ.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны. Аналитики озвучивают пять основных выводов после операции «Паутина», в результате которой Украина нанесла исторический удар по российским авиабазам и самолетам стратегической авиации Ту-95, Ту-22М3 и А-50.

Специалисты ISW констатируют, что Украина продолжает совершенствовать технологии и тактику применения беспилотников, чтобы достичь эффекта оперативной неожиданности и успешно поразить российскую тыловую военную инфраструктуру. Информация СБУ о запуске FPV-дронов вблизи российских авиабаз свидетельствует о том, что дронам, вероятно, удалось избежать действия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лишить российскую ПВО времени для обнаружения беспилотников, констатируют аналитики Института изучения войны. Поэтому тактика применения FPV-дронов, а не беспилотников дальнего радиуса действия самолетного типа, помогла операторам дронов обеспечить оперативную неожиданность, нанести максимальный ущерб и минимизировать окно реагирования России.

Украинская операция против российских самолетов стратегической авиации может по меньше мере временно ограничить способность России наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности по территории Украины. Операция была направлена против самолетов, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине, а также самолетов раннего радиолокационного предупреждения и управления, которые Россия использует для идентификации украинских систем ПВО и координации целей российских истребителей. Именно с самолетов Ту-95 и Ту-22М3 РФ регулярно запускает по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555. А уничтожение российских самолетов А-50 ранее временно ограничивало деятельность российской авиации над Украиной. Поэтому, как считают в ISW, операция «Паутина» может поставить перед россиянами проблему перераспределения систем ПВО, чтобы покрыть гораздо более широкий диапазон российских территорий, а также проблему дополнительного развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстрее реагировать на возможные подобные удары украинских беспилотников в будущем.

Замена самолетов, поврежденных и уничтоженных Украиной в результате операции «Паутина», станет проблемой для России. В сентябре 2023 года Forbes сообщал, что один самолет А-50 стоит примерно 500 миллионов долларов, а издание Kyiv Independent 1 июня сообщило, что Россия сейчас имеет менее 10 самолетов А-50 в эксплуатации. Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 1 июня напомнил, что украинские войска уничтожили некоторые стратегические самолеты, которые Россия пока не производит. Связанный с Кремлем российский «военкор» уточнил, что Россия больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, и отметил, что эти шасси невозможно заменить. The Economist сообщил 1 июня, что Россия, вероятно, имеет в целом менее 90 самолетов Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в рабочем состоянии. Украинские источники недавно отмечали, что Россия все чаще использует самолеты Су, а не стратегические бомбардировщики, для запуска крылатых ракет [в частности с самолетов Су тактической авиации запускают ракеты Х-59/Х-69 — прим. ред.]. В ISW предполагают, что Россия, вероятно, использует Су, чтобы не рисковать своими стратегическими бомбардировщиками и может быть обеспокоена их ограниченным количеством.

После операции «Паутина» российские чиновники и «военкоры» подняли волну обвинений в отношении российского руководства — в частности критикуя неспособность защитить военную инфраструктуру РФ от ударов украинских беспилотников. В ISW напоминают, что такие волны жалоб были распространены в РФ на протяжении всей войны после успешных украинских ударов. Так, депутат Государственной думы России и бывший заместитель командующего Южного военного округа (ПВО) генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев (ранее он уже выступал с критикой Министерства обороны России и был уволен с должности в оборонном комитете Думы) обвинил российские спецслужбы в недостаточной защите авиабаз. Он возмутился и тем, что грузовики могли добраться так близко к целям. Кроме того, российские «военкоры» выражали возмущение, что высшее военное руководство России продолжает игнорировать необходимость защиты военных объектов и полагается на тот факт, что многие критически важные объекты военной инфраструктуры РФ расположены далеко от Украины. «Военкоры» утверждали, что такое отношение неоднократно приводило к «массовым» провалам и к способности Украины атаковать через границы и в воздушном пространстве России. «Военкоры» особенно критиковали решение командования дислоцировать стратегическую авиацию на открытых площадках с недостаточной защитой. Ранее российские «военкоры» неоднократно жаловались на неспособность РФ адаптироваться к регулярным успешным ударам Украины по российским объектам против России и учиться на ошибках военного времени.

Российские государственные пропагандистские СМИ и «военкоры» пытались представить удары Украины по законным российским военным целям как якобы подрыв ядерной стабильности России и основание для российского ядерного ответа. В ISW отмечают, что такой подход отражает неоднократное бряцание ядерным оружием, которое Кремль использует на протяжении всей войны, чтобы предотвратить поддержку Украины Западом. В частности, российское пропагандистское издание Московский комсомолец усилило заявления российского политолога Сергея Маркова о том, что украинские удары по авиабазам в России якобы являются основанием для применения ядерного оружия согласно ядерной доктрине России, поскольку атака была направлена на стратегический ядерный потенциал России. Многие российские «военкоры», включая связанных с Кремлем военных блогеров, сделали аналогичные заявления относительно доктринальных оснований применения российского ядерного оружия и прямо призвали Россию применить ядерное оружие против Украины в ответ на операцию «Паутина».

В этом контексте аналитики ISW напоминают, что Россия пыталась использовать ядерную риторику на протяжении всей войны, чтобы повлиять на Запад, ограничить помощь Украине или способности Украины в том, чтобы развивать собственные ударные возможности. Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России в ноябре 2024 года после того, как Соединенные Штаты дали зеленое разрешение Украине на дальнобойные удары по России. Тогда ISW оценил, что эти доктринальные обновления ядерной доктрины были частью усилий России, направленных на то, чтобы заставить западных политиков воздержаться от предоставления дополнительной поддержки Украине.

ISW продолжает оценивать, что обновленная ядерная доктрина РФ не представляет собой существенных изменений в ядерной позиции России, доктрине или угрозе применения ядерного оружия, а использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным. Украина ранее уже уничтожала российские стратегические бомбардировщики и наносила дальнобойные удары по российским авиабазам, на которых размещены стратегические бомбардировщики, а также удары по предприятиям по производству стратегических бомбардировщиков, напоминают специалисты Института изучения войны

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