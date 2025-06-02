Белорусский фермер спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам

Белорусский фермер спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам5
- 2.06.2025, 9:32
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Олег Игнатович месяц не спал по ночам.
Белорусский фермер Олег Игнатович в эфире телеканала госТВ рассказал, как спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам, пишет «Комсомолка».
В эфире заметили, что фермер в течение месяца не спал ночами, а укрывал кусты клубники и жег костры. Говорится, что за счет костров удавалось на пару градусов поднимать температуру, однако это во многом и помогло.
- В целом, где-то 50 % точно было спасено благодаря ночным работам, - признался Олег Игнатович.
Фермер уверен в том, что стоимость клубники в 2025 году заморозки не подогреют. В эфире телеканала заметили, что цена на ягоду уже начинает снижаться, но есть конкуренция с импортной клубникой. Кроме того, высокая стоимость может отпугнуть покупателей.
Супруга фермера начала его подталкивать к строительству отапливаемых теплиц.