Российский спутник совершил странный маневр рядом с американским аппаратом

Российский спутник совершил странный маневр рядом с американским аппаратом2
- 2.06.2025, 9:36
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Подобные инциденты уже происходили ранее.
Недавно запущенный российский спутник Космос-2588 вышел на орбиту, практически повторяющую траекторию американского правительственного аппарата USA 338, что вызвало обеспокоенность у специалистов и военных аналитиков, пишет New Voice.
По данным Космического командования США, российский спутник провел серию маневров, сблизившись с американским объектом на расстояние около 93 километров. Такие действия усилили подозрения в том, что Россия продолжает развивать коорбитальные противоспутниковые технологии, несмотря на официальные заявления о мирном назначении своих космических миссий.Специалисты Slingshot Aerospace, отслеживающие орбитальные перемещения, предполагают, что Космос-2588 может быть спутником-инспектором с возможным кинетическим вооружением.
Подобные инциденты уже происходили ранее — за последние пять лет Россия четырежды размещала спутники на орбитах рядом с американскими оптическими разведывательными аппаратами серии KH.
Астрономы и аналитики отмечают, что активность Космос-2588 напоминает предыдущие миссии Космос-2542, 2558 и 2576, что может указывать на отработку стратегий скрытого размещения потенциального орбитального оружия. Международное сообщество продолжает внимательно следить за развитием ситуации.