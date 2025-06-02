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Российский спутник совершил странный маневр рядом с американским аппаратом

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  • 2.06.2025, 9:36
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Российский спутник совершил странный маневр рядом с американским аппаратом

Подобные инциденты уже происходили ранее.

Недавно запущенный российский спутник Космос-2588 вышел на орбиту, практически повторяющую траекторию американского правительственного аппарата USA 338, что вызвало обеспокоенность у специалистов и военных аналитиков, пишет New Voice.

По данным Космического командования США, российский спутник провел серию маневров, сблизившись с американским объектом на расстояние около 93 километров. Такие действия усилили подозрения в том, что Россия продолжает развивать коорбитальные противоспутниковые технологии, несмотря на официальные заявления о мирном назначении своих космических миссий.Специалисты Slingshot Aerospace, отслеживающие орбитальные перемещения, предполагают, что Космос-2588 может быть спутником-инспектором с возможным кинетическим вооружением.

Подобные инциденты уже происходили ранее — за последние пять лет Россия четырежды размещала спутники на орбитах рядом с американскими оптическими разведывательными аппаратами серии KH.

Астрономы и аналитики отмечают, что активность Космос-2588 напоминает предыдущие миссии Космос-2542, 2558 и 2576, что может указывать на отработку стратегий скрытого размещения потенциального орбитального оружия. Международное сообщество продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

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