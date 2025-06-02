Сколько стоят продукты после отмены регулирования цен 1 2.06.2025, 9:47

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Инфляция разогналась.

В апреле правительство отпустило цены на некоторые продукты. Перечень товаров, которые подлежат ценовому регулированию, сократили на 120 позиций — до 211. Издание Tochka.by посмотрело, как изменились цены в магазинах на 420 позиций продуктов.

Издание еще 7 апреля — до вступления в силу изменений — провело мониторинг одной из самых крупных сетей доставок и зафиксировало цены более чем на 420 позиций продуктов. А через месяц посмотрело, как изменились цены.

Из перечня регулируемых товаров исключили 120 позиций, в основном это продукты: мясо, молочка, сладости, овощи и другие. При этом издание подчеркивает, что данный мониторинг не описывает весь рынок, а лишь дает понимание актуальной ситуации. Цены в других магазинах могут отличаться, так как у каждой из торговых сетей разные отношения с поставщиками и разные запасы продукции на тот или иной момент.

Мясо и мясопродукты

В этой категории взяли на контроль почти 100 позиций. Котлеты сливочные с сыром и котлеты «Домашние» с грибами и сыром от «Петрухи» раньше стоили 6,71 рубля, а теперь ­7,42 рубля. Другая продукция этого бренда тоже подорожала. Митболы из мяса цыплят с творожным сыром — на 12 копеек, шницель «Петруха мастер» из мяса цыплят — на 13 копеек, биточки из мяса птицы с сыром — на 19 копеек.

Подорожали котлеты для бургеров. Так, продукция от «Мироторга» (мини-котлеты из говядины, 300 г) стоили в апреле 12,52 рубля. Сейчас — уже 12,57 рублей. А котлеты Burger Сhef раньше стоили 11,24 рубля. Теперь — 11,99 рублей.

Выросли в цене другие полуфабрикаты из мяса. Замороженные голубцы «Нежные» (700 г) в апреле были по 8,59 рубля. Сейчас — 8,65 рубля. А вот голубцы «Гурман» (700 г) как стоили 9,09 рубля, так и остались. Нашелся такой же продукт, который потерял в цене. Так, замороженные полуфабрикаты «Знатные» со свининой и говядиной стоили 14,59 рубля, а теперь 14,09 рубля.

Подорожало сало. До отмены регулирования посмотрели цены на два продукта — сало «По-белорусски» за 31,87 рубля за килограмм (теперь — 32,05 рубля) и продукт из свинины «Сало деревенское» за 23,48 рубля (сейчас — 23,59 рубля).

Нашлась и продукция, которая, наоборот, подешевела. Так, замороженные котлеты «Папараць-кветка» (600 г) потеряли в цене 60 копеек. Замороженные котлеты из птицы с сыром (600 г) в апреле стоили 13,69 рубля, сейчас — 12,99 рубля.

Итак, в мясном отделе практически все продукты, которые вывели из ценового регулирования, подорожали. В среднем стоимость таких товаров увеличилась до 10%.

Молочные продукты

Подорожала и молочка, часть которой отпустили в ценовом регулировании.

Сливки «Ляховичок» (20% пол-литра) в апреле обошлись в 5,84 рубля, сейчас — в 6,35 рубля. Сливки «Минская марка» 10% того же объема раньше стоили 2,89 рубля, теперь — 3,15 рубля.

Сливки «Минская марка» (20%, 0,2 л) стали на 24 копейки дороже.

Изучили и цены на творожные десерты, которые теперь не попадают под госрегулирование. Такое лакомство с клубникой от «Молочного гостинца» подорожало на 21 копейку.

Творожный десерт «Савушкин» с кусочками шоколада сейчас продается за 1,85 рубля. Баночка стала дороже на 43 копейки.

Творожные сыры тоже выросли в цене. Так, «Легкий» SVEZA (35%, 150 г) стал дороже на 25 копеек. Если раньше сыр тво­рож­ный Cream Nuvo Professional (65%, 200 г) стоил 5,04 рубля, то сейчас — 5,09 рубля.

Ценник на сыр тво­рож­ный Bonfesto с вя­ле­ными томатами (65%, 125 г) повысился на 2 копейки. А вот творожный сыр Hochland (60%, 140 г) вырос в цене сразу на 1,25 рубля.

Подорожали и плавленые сыры после отмены регулирования цен на них. Так, сыр «Ласковое лето» со вкусом ветчины (170 г) прибавил в цене 39 копеек. Сыр плав­ле­ный «President ас­сор­ти» (140 г) раньше стоил 5,42 рубля, теперь — 5,49 рубля. А плавленый сыр «Hochland чиз­бур­гер» (150 г) вырос в цене сразу на 1,57 рубля.

Самая ходовая молочка осталась под регулированием. Но те люди, которые привыкли покупать и другие продукты, заметили подорожание. Ощутимо прибавили в цене сливки — на 8%. А творожные десерты и пудинги — вообще на 11−19%, творожные и плавленые сыры подорожали в среднем от 1 до 6%.

Овощи и овощные смеси

Из регулирования цен вывели зеленый лук и другую зелень. Если в апреле покупателям на сайте доставки предлагался для покупки лук из России за 1,55 рубля (за пучок 70 г), то теперь он стоит уже 2,59 рубля. Но есть варианты и дешевле: за 1,49 рубля (60 г, Россия) и за 1,69 рубля (70 г, Беларусь).

Сейчас самый дешевый вариант укропа продается за 1,69 рубля (70 г, Беларусь). В апреле за такой же фермерский пучок зелени мы бы отдали 1,54 рубля.

В прошлом месяце 30 г петрушки «Веселый огородник» стоили 1,21 рубля, сейчас уже придется заплатить 1,39 рубля.

Что с замороженными овощными миксами? Заметно подорожала овощная смесь «Мексиканская» на развес (раньше было 5,91 рубля за кило, теперь — 7,45 рубля).

Гавайский микс от «Бон­дю­эль» (400 г) в прошлом месяце стоил 7,81 рубля, теперь — 8,69 рубля. А овощ­ная смесь VICI (ве­сен­няя за­мо­ро­жен­ная, 400 г) сейчас продается дороже на 41 копейку. Подскочила цена и на овощ­ную смесь с гри­ба­ми и рисом «Мока» (400 г) — на 44 копейки.

Итак, свежая зелень ощутимо подорожала. В процентном выражении лук прибавил целых 41%, укроп — 9%.

Импортная (польская) овощная замороженная смесь не подорожала. А вот продукты из России выросли в цене прилично: на 11 и 21%.

Майонез, кетчуп, чипсы

Изменились цены на соусы. Май­о­нез «Про­ван­саль люкс» от «Зо­ло­той капли» (200 г) сейчас продается за 2,19 рубля, а в апреле стоил 1,93 рубля. Май­о­нез «Про­ван­саль сто­лич­ный» от «Ка­ма­ко» (180 г) подорожал на 27 копеек.

А вот кетчуп «Heinz то­мат­ный» (320 г) прибавил в цене сразу 78 копеек. ABC (160 г) стал дороже на 37 копеек.

Подорожали и чипсы, цены на которые тоже перестали регулировать.

За Lay’s со вкусом краба (140 г) теперь придется отдать 5,85 рубля (стали дороже на 77 копеек). Чипсы «Lay's из печи» (лисички в сметане, 85 г) подорожали на 67 копеек.

Чипсы «Премьер» со вкусом сметаны и лука (70 г) в апреле стоили 1,62 рубля. Теперь — 2,25 рубля. А чипсы Mega Chips со вкусом сметаны и лука (200 г) подорожали на 1,53 рубля.

На какие продукты цены регулируют

По-прежнему под госрегулирование попадает стоимость ряда мясных продуктов: говядины, свинины, фарша (кроме говяжьего), мяса кур, полуфабрикатов из мяса кур, субпродуктов из кур, пельменей, колбасы.

Стараются держать ценник на рыбу и рыбные консервы (за исключением лососевых, осетровых, тунцовых пород), а также практически на всю молочку.

Регулируются цены на сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар и соль, чай и кофе, хлеб, крупы, макароны, ряд сладостей.

Из овощей под госрегулированием остается «борщевой набор», огурцы, помидоры, чеснок и перец сладкий. Фрукты — яблоки, груши, виноград, цитрусовые и бананы — также по-прежнему в перечне.

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