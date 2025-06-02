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Катастрофа для Путина

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  • 2.06.2025, 9:57
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Катастрофа для Путина
Александр Коваленко

РФ теряет невосполнимое.

Сегодняшняя атака украинских дронов по аэродромам «Оленья» в Мурманской области и «Белая» в Иркутской области стала историческим событием: повреждены два сверхредких стратегических бомбардировщика «Ту-160». Как подчеркивает в Telegram военный эксперт Александр Коваленко, эти самолеты не подлежат восстановлению, а Россия физически не способна построить им замену. Удар нанесен не только по аэродрому, но и по иллюзии, что у России есть авиационная сверхдержава.

РФ теряет невосполнимое

По словам Коваленко, удары по аэродрому «Белая» уничтожили не просто технику — они нанесли непоправимый урон российскому авиапарку. Ту-160 — это уникальные стратегические ракетоносцы времен СССР, которых в современной России не производят. Поврежденные машины не просто не полетят в ближайшие годы — они, скорее всего, никогда больше не поднимутся в воздух.

Эксперт подчеркивает: вопреки пропаганде, Россия не производит с нуля ни один из своих стратегических самолетов. Ни Ту-95МС, ни Ту-22М3, ни тем более Ту-160. Все, что выдавалось за «новые» борта, — это доукомплектация старых советских заделов.

«Россия не произвела ни одного абсолютно нового Ту-22М3 или Ту-160, — поясняет Коваленко. — Все, что уничтожено сегодня, не может быть компенсировано никаким производством. Эти потери — навсегда».

Падение России

По мнению эксперта, операция вскрыла суть нынешней России: «Технологически отсталое, варварское государство, не империя, не сверхдержава. Просто темная клептократия, у которой в руках остались лишь обломки мертвой империи — СССР».

Несмотря на весь пафос кремлевской риторики, РФ не способна строить будущее — она только тратит советское прошлое, которое теперь сгорает на ее же базах.

Почему Россия не способна восстановить Ту-160 с нуля?

На первый взгляд может показаться, что раз уж технология известна, то бомбардировщики можно собрать заново. Но в реальности все сложнее: советское производство было цепочкой, охватывающей десятки КБ, заводов, НИИ и уникальных специалистов, многие из которых давно исчезли. Утрачены ключевые компетенции, материалы, производственные линии и даже легированные сплавы, использовавшиеся в критических узлах. В современной России нет ни кадров, ни оборудования, ни промышленной культуры, способной возродить сложные проекты времен позднего СССР.

Службы, которые все пропустили

Особый акцент эксперты делают на провале российских спецслужб: десятки дронов добрались до глубинной Сибири и за Полярный круг, к стратегическим объектам, без малейшего сопротивления: «25 лет они наращивают бюджеты, занимаются репрессиями и слежкой. И при этом — прошляпили доставку дронов до Иркутска».

А впереди — новые потери

Но это не конец. Самолеты ДРЛО А-50, которых у России еще меньше, — следующие кандидаты на уничтожение. Их потеря может обернуться для ВКС РФ катастрофой, сравнимой с сегодняшней.

Украина нанесла удар, который Россия не может ни компенсировать, ни забыть. Потеря даже двух Ту-160 — это не просто минус на бумаге. Это символическая смерть авиационной мощи РФ, хрупкой и безнадежно устаревшей. А то, что атака прошла через тысячи километров без сопротивления, ставит под сомнение само существование в России эффективной армии и государства.

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