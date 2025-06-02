В Воложине появилась загадочная 8-метровая скульптура 12 2.06.2025, 10:09

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Местные жители в соцсетях гадают, кому она посвящена.

В центре Воложина установили гигантскую металлическую фигуру, напоминающую воина или рыцаря.

Кто он и зачем — неизвестно, но скульптура уже разделила пользователей соцсетей: одни в восторге, другие требуют потратить деньги на скамейки и урны, пишет телеграм-канал «Баста!».

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