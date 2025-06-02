Авиаэксперт: Поражение стратегических аэродромов РФ уменьшает угрозу для Европы 1 2.06.2025, 10:21

2,338

Стратегическую авиацию россиян можно «исключить из уравнения».

Удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

«Европа не имела стратегической авиации вообще. Если сейчас мы российскую исключаем из уравнения – НАТО может вообще не бояться военного конфликта с Россией, по крайней мере, в авиационном плане», – заявил аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com