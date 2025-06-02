Авиаэксперт: Поражение стратегических аэродромов РФ уменьшает угрозу для Европы

Авиаэксперт: Поражение стратегических аэродромов РФ уменьшает угрозу для Европы1
- 2.06.2025, 10:21
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Стратегическую авиацию россиян можно «исключить из уравнения».
Удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
«Европа не имела стратегической авиации вообще. Если сейчас мы российскую исключаем из уравнения – НАТО может вообще не бояться военного конфликта с Россией, по крайней мере, в авиационном плане», – заявил аналитик.