В новой macOS 26 Apple устроит крупнейший редизайн 1 2.06.2025, 10:28

Фото: Bloomberg

Это будет самое масштабное изменение дизайна с 2020 года.

Apple готовится представить macOS 26 всего через несколько дней, и, судя по свежим данным, это будет не просто очередное обновление, а крупнейший редизайн с 2020 года.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, новая версия системы получит имя macOS Tahoe, в честь озера Тахо, расположенного между Калифорнией и Невадой, которое, к слову, является популярным местом отдыха среди сотрудников самой Apple.

Новая система станет уже третьей крупной версией macOS, названной в честь географических объектов Калифорнии, и, по слухам, должна превзойти ожидания даже самих разработчиков.

Что до самого macOS 26 Tahoe, то, по словам Гурмана, ставка сделана именно на визуальные изменения. Нововведения по части функций будут, но не в центре внимания. Одной из заметных добавок может стать переработанное приложение Shortcuts с интеграцией функций на базе фирменных моделей Apple. А вот Apple Intelligence, несмотря на общий тренд, в этот раз останется почти без апгрейдов

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