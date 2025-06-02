СМИ публикуют полный текст мирных предложений Украины 2.06.2025, 10:30

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В документе содержится предложение обмена пленными в формате «всех на всех».

Агентство Reuters публикует полный текст мирных предложений Украины, который завтра киевская делегация планирует представить на переговорах с Россией в Стамбуле.

Как говорится в публикации, документ, с которым ознакомились журналисты, включает в себя пять параграфов: «Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров», «Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров», «Прекращение огня», «Меры по укреплению доверия» и «Встреча лидеров».

В первом параграфе перечисляются принципы переговоров. В частности, говорится о полном и безоговорочном прекращении огня в воздухе, на суше и на море как минимум на 30 дней. Ожидается, что мониторинг за соблюдением перемирия будет вестись под руководством США при участии третьих стран.

В документе также содержится предложение обмена пленными в формате «всех на всех».

Кроме того, как утверждает Reuters, в тексте упоминается отказ Киева от сохранения нейтралитета и предусматривается возможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО, отсутствие ограничений на численность армии и её размещение, а также присутствие на территории страны иностранных войск.

Документ предлагает обсуждать территориальные вопросы только после полного прекращения огня. Международное сообщество при этом не будет признавать российскую юрисдикцию над утраченными с февраля 2014 года территориями Украины.

Киев также допускает поэтапное снятие с России санкций с возможностью их возобновления и заморозку суверенных российских активов до полной выплаты репараций.

Встреча лидеров двух стран называется условием для согласования ключевых пунктов окончательного мирного урегулирования.

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