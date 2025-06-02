СМИ: «Паутина» — переломная точка 4 2.06.2025, 10:41

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк

Фото: blik.ua

Украина способна бить по ключевым военным объектам в глубине России.

Украина осуществила одну из самых дальних и высокотехнологичных атак с начала полномасштабной войны с Россией, пишет The Economic Times (перевод — сайт Charter97.org).

Целью стал стратегически важный аэродром «Оленья» на Кольском полуострове, расположенный более чем в 4000 километрах от украинской территории. Операция получила кодовое название «Паутина», и, по предварительным данным, завершилась уничтожением нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерное вооружение,.

Стратегическое наступление с использованием дронов.

Военные источники утверждают, что в ходе операции Украина использовала ударные беспилотники большой дальности, способные обойти системы ПВО и проникнуть глубоко в российское воздушное пространство. По данным спутниковой разведки и открытых источников, атака нанесла существенный урон военной технике и инфраструктуре базы.

Целью стали именно Ту-22М3 — самолеты, которые ранее применялись Россией для пуска ракет по гражданским объектам в Украине, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру.

Тактическое исполнение и технологические инновации.

Аналитики отмечают, что успех операции стал возможен благодаря интеграции спутниковой разведки, высокоточной навигации, а также внутренним разработкам Украины в области БПЛА. Некоторые из дронов, по мнению экспертов, могли быть оснащены западными комплектующими, включая системы связи и навигации.

Операция также стала отражением новой тактики ВСУ — асимметричных ударов по логистике и инфраструктуре глубоко в тылу противника. Это вынуждает Россию тратить силы на защиту объектов, которые ранее считались недосягаемыми.

Влияние на военный потенциал России.

На момент публикации официальные российские власти не прокомментировали удар по авиабазе «Оленья». Однако в сети появились кадры спутниковых снимков с признаками пожаров и повреждений, а также сообщения местных жителей о взрывах в районе базы.

Это не первый случай удара ВСУ по российской территории, но удаленность объекта и характер цели делают эту атаку особенно значимой. Международные военные аналитики уже называют операцию «Паутина» переломной точкой, показывающей, что Украина способна наносить удары не только по приграничным регионам, но и по ключевым военным объектам в глубине России.

Справка:

Авиабаза «Оленья» — одна из крупнейших баз дальней авиации России на Кольском полуострове. Она занимает важное место в системе стратегической обороны и предназначена для приема самолетов, способных нести ядерное вооружение. Близость к Арктике делает ее также важной точкой для контроля Северного морского пути и воздушного пространства над Северной Атлантикой.

Операция «Паутина» стала символом растущих технологических возможностей Украины и свидетельством того, что в современной войне расстояние перестает быть надежным щитом.

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