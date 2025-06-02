закрыть
2 июня 2025, понедельник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сенице сотрудники ГАИ устроили погоню за подростками

2
  • 2.06.2025, 11:00
В Сенице сотрудники ГАИ устроили погоню за подростками

Задержали 12-летнего парня, который катался на кроссовом мотоцикле.

В агрогородке Сеница сотрудники ГАИ задержали 12-летнего парня, который катался на мотоцикле. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетние катаются по агрогородку на мотоциклах. На улице Зеленой сотрудники ГАИ нашли парней, управлявших кроссовыми мотоциклами. При виде патрульного автомобиля подростки попытались скрыться. Один из них бросил транспортное средство и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что за рулем находился 12-летний житель Минского района. Его мотоцикл был изъят и отправлен на штрафстоянку.

Материалы дела сотрудники ГАИ направили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям парня грозит привлечение к ответственности по статье 10.3 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Европа отвечает Путину и Трампу
Европа отвечает Путину и Трампу Роман Бессмертный