В Сенице сотрудники ГАИ устроили погоню за подростками

В Сенице сотрудники ГАИ устроили погоню за подростками2
- 2.06.2025, 11:00
Задержали 12-летнего парня, который катался на кроссовом мотоцикле.
В агрогородке Сеница сотрудники ГАИ задержали 12-летнего парня, который катался на мотоцикле. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
В милицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетние катаются по агрогородку на мотоциклах. На улице Зеленой сотрудники ГАИ нашли парней, управлявших кроссовыми мотоциклами. При виде патрульного автомобиля подростки попытались скрыться. Один из них бросил транспортное средство и попытался убежать, но был задержан.
Выяснилось, что за рулем находился 12-летний житель Минского района. Его мотоцикл был изъят и отправлен на штрафстоянку.
Материалы дела сотрудники ГАИ направили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям парня грозит привлечение к ответственности по статье 10.3 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей).