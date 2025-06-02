В Сенице сотрудники ГАИ устроили погоню за подростками 2 2.06.2025, 11:00

Задержали 12-летнего парня, который катался на кроссовом мотоцикле.

В агрогородке Сеница сотрудники ГАИ задержали 12-летнего парня, который катался на мотоцикле. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетние катаются по агрогородку на мотоциклах. На улице Зеленой сотрудники ГАИ нашли парней, управлявших кроссовыми мотоциклами. При виде патрульного автомобиля подростки попытались скрыться. Один из них бросил транспортное средство и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что за рулем находился 12-летний житель Минского района. Его мотоцикл был изъят и отправлен на штрафстоянку.

Материалы дела сотрудники ГАИ направили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям парня грозит привлечение к ответственности по статье 10.3 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

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