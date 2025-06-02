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В Сети появилось новое видео с горящим российским бомбардировщиком

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  • 2.06.2025, 11:01
  • 3,276
В Сети появилось новое видео с горящим российским бомбардировщиком

Очевидец сообщил, что пораженных самолетов еще семь.

В Сети появилось видео, которое, как утверждается, было сделано на территории военного аэродрома Белая в Иркутской области РФ вскоре после атаки беспилотников.

Автор видео, опубликованном в понедельник, 2 июня, в Telegram-канале Supernova+, заявляет, что на кадрах «самолет догорает».

«И таких еще семь штук. Сейчас водой заправлюсь и поеду еще один самолет дотушивать», — говорит мужской голос за кадром.

Ранее в Сети были опубликованы спутниковые снимки аэродрома Белая после атаки БпЛА 1 июня.

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