В центре Гродно рухнула стена старинного дома
- 2.06.2025, 11:09
Здание находилось на реконструкции.
Понедельник у строителей на одном из объектов по улице Большой Троицкой не задался. Сегодня утром здесь рухнула стена находящегося на реконструкции дома. Кирпичи проломили ограду стройплощадки и высыпались на проезжую часть, пишет newgrodno.by.
Все произошло около 9.20. К этому времени, к счастью, утренний час-пик пошел на спад, поэтому движение на улице было не самым интенсивным. Кирпичи никого не задели. Ни люди, ни машины не пострадали.
Что стало причиной обрушения, еще предстоит установить.
Напомним, два дома — №31 и №33 – по улице Большой Троицкой еще пару лет назад выкупил инвестор. По плану постройки планировали объединить и реконструировать под ресторан.
Работы начались в этом году. Известно, что здания, построенные в 1900 году, находились в аварийном состоянии.