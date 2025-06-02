«Учения в Беларуси означают, что Путин хочет открыть новый фронт» 2.06.2025, 11:07

Европе нужен военный союз с Украиной.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США мир с надеждой смотрит на возможность прекращения огня в Украине. Однако, как утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, реальные предпосылки для того, чтобы Путин хотел мира, отсутствуют, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп, обещал быстрое урегулирование конфликта, по сути, надавил на Украину, в то время как Россия получала «пряники». Приостановка американской военной помощи Киеву и похвалы в адрес Путина лишь усугубили ситуацию, не приблизив стороны к реальным переговорам.

По словам Кулебы, ни Украина, ни Россия сейчас не заинтересованы в прекращении боевых действий. Россия адаптировалась к военной экономике, а Украина не намерена идти на уступки, особенно по вопросам суверенитета. За последний год территория, контролируемая Россией, увеличилась лишь незначительно — с 42 000 до 43 650 кв. км. Это свидетельствует о том, что позиция Киева не ослабла настолько, чтобы согласиться на капитуляцию.

Хотя некоторые на Западе считают, что лучше заключить «плохой мир» сейчас, чтобы избежать худшего в будущем, Украина не разделяет эту точку зрения. Киев надеется на помощь Европы, особенно в условиях нестабильной поддержки со стороны США, и продолжает усиливать оборону.

Между тем Путин возможно ведет подготовку к открытию нового фронта — возможно, даже против стран НАТО. Усиление военной активности у границ Финляндии, в Балтийском море и учения в Беларуси подтверждают эту угрозу.

Пока Европа не способна в одиночку сломить российскую военную машину, единственный реальный путь — ускоренное наращивание военной помощи Украине и укрепление собственной обороны. Мир в Европе — не данность, и его сохранение зависит от решительности действий сегодня.

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