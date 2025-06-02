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«Это был троянский конь»

  • 2.06.2025, 11:17
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«Это был троянский конь»

Отставные военные США прокомментировали масштабную атаку украинских дронов.

Один из комментаторов в шутку заметил, что у Путина был «очень плохой день», пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По информации СМИ, в результате удара пострадал 41 российский военный самолет. Некоторые обозреватели сравнили операцию с Перл-Харбором — внезапной атакой Японии на США в декабре 1941 года, ставшей поворотным моментом Второй мировой войны. Атака Украины последовала вскоре после продвижения российских войск в пограничном регионе Сумской области.

Лейтенант-генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе, написал в соцсети X (бывший Twitter):

«Долгие месяцы считалось, что у Украины нет козырей. Многие из нас опровергали это утверждение, говоря, что переломный момент — вызванный крахом российской военной экономики, закостенелостью в российском командовании, но особенно — благодаря стойкости украинского правительства, армии, населения и их воле к сопротивлению, а также инновационному подходу к использованию беспилотных систем различных типов и оптоволоконных технологий для противодействия российской радиоэлектронной борьбе — скоро даст о себе знать на поле боя».

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, также выступил с резкими высказываниями в адрес российского лидера: «У Володи сегодня очень плохой день.»

В другом посте он добавил: «Что посеешь — то и пожнешь, Путин.»

В интервью CNN в воскресенье днем он назвал удар Украины «выдающимся».

И продолжил, сказав: «Я греко-американец, поэтому обязан это сказать: это своего рода троянский конь. Эти деревянные ящики, которые они каким-то образом протолкнули вглубь страны, и из которых вдруг выскакивают воины, уничтожающие все эти самолеты — ни одного человека, только техника. Это действительно выдающееся военное достижение.»

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