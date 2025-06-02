В Беловежской пуще намерены восстановить утраченную популяцию редкого растения 4 2.06.2025, 11:31

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Оно включено в Красную книгу Беларуси.

В национальном парке «Беловежская пуща» занимаются восстановлением утраченной популяции редкой валерианы двудомной, сообщает БелТА со ссылкой на нацпарк.

Специалисты обращают внимание, что валериана двудомная - исключительно редкое реликтовое растение. «В Беловежской пуще валериана двудомная впервые была выявлена еще в 1955 году ботаником Борисом Зефировым. На тот момент это было единственное достоверно известное место произрастания этого вида для территории не только нашей республики, но и всего бывшего СССР. Однако уже в середине 1980 годов небольшую популяцию валерианы, занимавшую территорию всего около 1 кв.м, не смогли обнаружить», - заметили в научном отделе нацпарка.

Восстановлением утраченной популяции занялись ученые из Беловежской пущи и их коллеги из Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси. Был подобран участок, который по экологическим характеристикам максимально приближен к естественному местообитанию. Там специалисты высадили взрослые цветущие растения валерианы.

Валериана двудомная включена в Красную книгу Беларуси.

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