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Atlantic Council: Разрушен главный миф о России

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  • 2.06.2025, 11:49
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Atlantic Council: Разрушен главный миф о России

Теперь у Трампа появился уникальный шанс.

Масштабная и неожиданная атака украинских беспилотников по военным аэродромам в глубине России потрясла российские медиа и военных блогеров. Некоторые из них в панике сравнивают ее с Перл-Харбором. Однако, в отличие от нападения Японии на США в 1941 году, Украина находится в состоянии войны и имеет полное право на подобные удары, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Автор статьи, бывший посол США в Украине Джон Хербст, последние дни провел в бомбоубежищах в Одессе и Киеве из-за продолжающихся массированных атак России на украинские города. Он утверждает: «Украина имела полное право нанести удар по стратегическим бомбардировщикам на пяти базах по всей территории России».

В отличие от Москвы, которая целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, Украина действовала в рамках международного права. Целью атаки стали самолеты, регулярно применяемые для нанесения ударов по мирным городам.

По данным украинской СБУ, операция получила название «Паутина» и включала тайную доставку дронов в российские регионы — от Мурманска до Иркутска — с последующими ударами по стратегическим бомбардировщикам Ту-95, Ту-22 и самолетам радиолокационной разведки А-50. По сообщениям СМИ, было поражено до 40 самолетов, а СБУ заявляет об уничтожении 34% стратегической авиации России, способной нести крылатые ракеты.

Несмотря на противоречивые заявления из Москвы, видеодоказательства в социальных сетях подтверждают серьезные потери. Даже если число уничтоженных самолетов меньше, ясно одно: Россия будет вынуждена переместить уцелевшие бомбардировщики подальше от границ — как это уже происходило ранее.

Важно отметить, что Ту-95 и Ту-22М могут нести ядерное оружие. Потеря таких самолетов ослабляет воздушный компонент ядерной триады России. Это косвенно укрепляет безопасность США и НАТО. По словам директора нацразведки США Тулси Габбард, Россия — стратегический противник США. Таким образом, операция «Паутина» стала вкладом Украины в глобальную безопасность.

Операция также имеет политическое значение: она разрушает миф о «неизбежной победе» Москвы. На ее фоне становится ясно, почему Путин отверг предложения о перемирии от президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российское предложение о переговорах «попыткой затянуть время», но согласился на участие в переговорах, воспользовавшись моментом после успешной атаки.

Ожидается, что Москва ответит. Некоторые радикальные военные блогеры в России призывают к применению тактического ядерного оружия, но, скорее всего, последуют новые массированные воздушные атаки. Хотя потеря самолетов — удар по военной мощи и престижу Путина, это событие не сравнится с украинским контрнаступлением 2022 года.

Нужно понимать, что российская ядерная угроза — это в первую очередь инструмент запугивания Запада, а не реальное намерение.

Белый дом заявил, что Киев не уведомлял США об операции заранее. Между тем, визит сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Киев завершился обещанием вынести в Сенат на этой неделе законопроект о новых санкциях против России. Закон поддерживает уже 82 сенатора.

Это создает для Трампа уникальный шанс. Он может позвонить Путину, указать на успех Украины как на аргумент в пользу принятия условий перемирия и предупредить, что в противном случае санкции будут усилены. Такая дипломатия могла бы стать шагом к его цели — устойчивому миру в Украине.

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