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Наивные надежды Лукашенко

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  • 2.06.2025, 12:15
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Наивные надежды Лукашенко
иллюстративное фото

Почему граждане Узбекистана не поедут в Беларусь.

Похоже, власти всерьез рассчитывают на то, что закрыть кадровые проблемы на рынке труда Беларуси смогут не только пакистанцы, но и представители стран Центральной Азии. Но надежды чиновников выглядят пока довольно наивными, пишет «Салiдарнасць».

Еще в январе Александр Лукашенко говорил чиновникам: «Хочешь пригласить таджиков, узбеков, казахов, сирийцев, афганцев, любых людей, приглашай. Но ты должен знать, что это за люди и что они тебе нужны на этом месте и могут эту операцию осуществлять. Не умеют — научи».

В апреле правитель вновь упомянул о перспективе большего привлечения в Беларусь представителей стран Центральной Азии:

– Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать – которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали.

Наконец, после шумихи с желанием завезти в страну около 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана, 24 мая чиновники рассказали Лукашенко об «эксперименте» в Речицком районе, где на работу в сельское хозяйство привлекли иностранцев. Четырех граждан Узбекистана трудоустроили на зарплату в три тысячи рублей и они, оказалось, «дисциплинировали» белорусов.

— Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит и стабилизировалась работа трактористов-механизаторов, — утверждал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Желание властей решить проблему нехватки рабочих рук понятно, но реализуемо ли оно за счет граждан Узбекистана?

Трудовые мигранты из Узбекистана: в какие страны и в каком количестве едут

37-миллионный Узбекистан давно зарекомендовал себя в качестве поставщика рабочих рук. Из этой страны в основном выезжают работники низкой квалификации и со средне-специальным образованием, которые за границей трудятся в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг.

По данным Центробанка страны в прошлом году за рубеж выехало около 6 миллион граждан, которые перевели в Узбекистан почти 15 миллиардов долларов. При этом точную цифру трудовых мигрантов назвать непросто из-за сложности учета: большинство узбеков едет на работы за границу самостоятельно.

Другое дело – организованный набор на работу за рубеж, цифры здесь более точные. По данным Агентства миграции, в прошлом году через орагнизованный набор прошли 161 тысяча граждан Узбекистана.

В Беларусь в 2024-м отправились 526 человек. Эта цифра не идет ни в какое сравнение с количеством мигрантов из Узбекистана, которые работают в России, Великобратании, Германии, Южной Корее, Турции.

Почему Беларусь малоинтересна для трудовых мигрантов из Узбекистана?

С одной стороны, к желанию белорусских властей добавляются факторы, которые в теории должны способствовать привлечению работников из Узбекистана. Среди них можно выделить безвизовый режим между странами и небольшой языковой барьер (многие узбеки знают русский).

Но почему, несмотря на эти факторы, граждане Узбекистана массово не едут на работу в Беларусь и вряд ли поедут?

Самый очевидный фактор – низкие зарплаты. Очевидно, что в Беларуси столько не заработаешь, сколько в Польше, Германии или Южной Корее.

Чиновники уверяют, что четырем узбекам в Речицком районе платят по 3 тысячи рублей в месяц. Но если открыть данные Белстата, то можно увидеть, что средняя зарплата в сельском хозяйстве – около 2 тысяч рублей. И это средняя, не медианная: обычные работники колхозов получают намного меньше.

Еще один существенный фактор: в авторитарной Беларуси – сложный процесс трудоустройства и высокий уровень зарегулированности во всех сферах.

В комментариях на узбекистанском сайте под материалом о приглашении Лукашенко трудовых мигрантов в нашу страну отмечают: «Беларусь – это вам не Россия, там 500 рублей штрафа не проканает. Нарушил – и сразу домой отправят».

Трудовые мигранты скорее поедут в страны, где большая узбекская диаспора и легкий процесс оформления на работу. И к тому же большой рынок труда – в Беларуси он сравнительно маленький.

Безусловно, у трудовых мигрантов из Узбекистана хватает проблем и в других странах. Например, в России на начало 2024 года их было более миллиона, но затем эта цифра резко соратилась. Причина – антимигрантские рейды: по итогам облав полиция депортирует нелегальных мигрантов, а тем, кто получил гражданство РФ, выдают повестки в военкомат и отправляют на войну в Украину.

В ОАЭ после убийства гражданами Узбекистана раввина и массовой драки с участием мигрантов из этой страны (задержали 15 человек) пошли слухи о возможности отмены безвиза. В сети пишут, что условия въезда в страну и без этого резко ужесточились.

Но даже с учетом таких факторов у мигрантов из Центральной Азии еще достаточно широкий выбор, чтобы не ехать на работу в бедную и авторитарную Беларусь.

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