В СНБО Украины назвали количество уничтоженных российских самолетов 4 2.06.2025, 12:21

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Дроны атаковали четыре аэродрома.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко назвал количество самолетов, уничтоженных в результате спецоперации Службы безопасности Украины «Паутина» 1 июня.

«Минимум 13 российских самолетов уничтожено и еще больше повреждено на болотах (всего более 40)», – написал он.

Коваленко отметил, что СБУ позже предоставит дополнительную информацию.

Всего, по данным СБУ, дроны атаковали четыре аэродрома.

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