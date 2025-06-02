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В СНБО Украины назвали количество уничтоженных российских самолетов

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  • 2.06.2025, 12:21
  • 8,024
В СНБО Украины назвали количество уничтоженных российских самолетов

Дроны атаковали четыре аэродрома.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко назвал количество самолетов, уничтоженных в результате спецоперации Службы безопасности Украины «Паутина» 1 июня.

«Минимум 13 российских самолетов уничтожено и еще больше повреждено на болотах (всего более 40)», – написал он.

Коваленко отметил, что СБУ позже предоставит дополнительную информацию.

Всего, по данным СБУ, дроны атаковали четыре аэродрома.

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