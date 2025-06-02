Как подпольные газеты помогли победить фашизм 2.06.2025, 12:22

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Фото: Keystone/Getty Images

Независимая пресса может стать основой сопротивления диктатуре.

Осенью 1943 года, после вторжения нацистской Германии в Италию, 22-летняя Бьянка Гвидетти Серра, участница антифашистского Сопротивления, напечатала свою первую подпольную газету Il Proletario в Турине. Это было смертельно опасное занятие — за распространение антигерманской информации грозил расстрел. Но, несмотря на риск, по всей оккупированной стране начали действовать десятки подобных инициатив, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Печатались газеты в погребах, лавках, подвалах фабрик. Одни номера выходили всего раз, другие — регулярно. По официальным данным, в оккупированной Италии существовало более 580 нелегальных изданий. Большинство из них организовывали и распространяли женщины. Благодаря меньшему контролю со стороны оккупационных властей они могли свободно передвигаться и передавать информацию.

Эти газеты стали важнейшим инструментом сопротивления. В них публиковались реальные сводки с фронта, рассказы о зверствах оккупантов, инструкции по саботажу на заводах, призывы к забастовкам — то, чего не было в контролируемой государством прессе Муссолини.

В отличие от движения Сопротивления во Франции или Бельгии, итальянские подпольщики боролись не за возвращение к старому порядку, а за совершенно новое будущее. Газеты помогали сформулировать цели послевоенной Италии: демократия, равноправие, участие женщин в политике, защита прав рабочих. Эти идеи были основой новой республики, появившейся после падения фашизма.

История итальянских женщин-издателей — это не только урок прошлого. Это напоминание о том, что независимая пресса может стать основой сопротивления диктатуре. В условиях цензуры и репрессий документирование реальности — форма борьбы за правду и свободу.

Сегодня, в эпоху цифровых технологий и информационных манипуляций, примеры из прошлого показывают: даже простое издание на листе бумаги может изменить ход истории, если за ним стоит коллективная воля к свободе.

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