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В Беларусь идет по-настоящему летняя погода

  • 2.06.2025, 12:30
  • 3,204
В Беларусь идет по-настоящему летняя погода

До +31.

Во вторник на большей части территории страны ожидаются дожди, в южных районах — сильные дожди, местами по Гомельской области очень сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Ночью от +7°С на северо-западе до +17°С на юге Беларуси, днем +16..+22°С, на юго-востоке воздух прогреется до +23..+25°С.

В среду днем — +20..+27°С.

5 июня, в четверг, днём на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днём при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, на западе страны до +17°С, максимальная днем +23..+29°С, на юге Беларуси местами +30..+31°С.

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