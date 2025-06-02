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Путин проглотил язык после ударов Украины

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  • 2.06.2025, 12:36
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Путин проглотил язык после ударов Украины

Высшие чины РФ молчат.

Путин более суток хранит молчание после серии ЧП в России в выходные, когда сначала в Брянской и Курской областях обрушились мосты на железной дороге, а затем под беспрецедентный удар ВСУ попали базы стратегической авиации РФ, пишет The Moscow Times.

Путин ничего не сказал о происшествиях на железных дорогах в субботу, в результате которых 7 человек погибли и более 100 пострадали. Без комментариев от Путина осталась атака на авиабазы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях, в результате которой, по данным OSINT-аналитиков были уничтожены не менее 13 стратегических бомбардировщиков. В понедельник пресс-служба Кремля лишь опубликовала поздравление Путина по случаю 70-летия космодрома Байконур, в котором президент никак не упомянул случившиеся ЧП. По украинским данным, в результате атаки были повреждены или уничтожены 40 самолетов — или треть всех стратегических бомбардировщиков — носителей ядерного оружия.

«Проглотил язык» и прежде многословный зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в конце мая дважды грозивший Киеву и Западу ядерной войной. Замолчали депутаты Думы, а Минобороны РФ ограничилось скупой сводкой, в которой признало «возгорание нескольких единиц техники».

Никак не прокомментировал происшедшее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский. В воскресенье вечером, вскоре после приземления в Стамбуле, Мединский сообщил «РИА Новости», что у него «хорошее настроение».

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